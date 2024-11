Pau da Missa. Um eucalipto. Sua origem. Sua história.

Uma história enviada pelo memorialista Álvaro Zetun, narrada por ele e por Sônia Vitorino e com a colaboração de Edvaldo Soares, da FM Pérola da Serra, de Ribeirão Pires.

PERSONAGENS

Sonia Vitorino, casada com Rubens Vitorino. Ela mora em Ribeirão Pires. Aos 80 anos, foi comerciante. Nasceu em Paranapiacaba. Morou na serra funicular, filha de Leandro Mailaro e Iolanda Boareto Mailaro, descendentes de italianos.

Os avós moravam em Jundiai, Stanilau Mailaro e Iolanda Boareto Mailaro. Por volta de 1920, a família veio em visita à Paranapiacaba. Trouxeram uma muda de eucalipto que foi plantada na Rua Campos Sales, vila Smith.

Quando criança, Álvaro Zetun, coroinha da igreja Senhor Bom Jesus, tinha a função de divulgar as atividades da igreja, missas, festas religiosas. O eucalipto plantado pela família Mailaro crescera e, pela localização privilegiada, passou a ser usado para a fixação dos avisos da igreja. Muitas pessoas por ali passavam e liam os avisos, O eucalipto passou a ser conhecido como “Pau da Missa”. Virou tradição.

HISTÓRIA CONTADA. O Pau da Missa e os memorialistas Sonia Vitorino e Álvaro Zetun: acontecimento centenário em torno de uma árvore trazida de Jundiaí

Jerry Adriani

Entrevista eternizada.

No milagre da Memória.

Naquele agosto de 2006 o cantor Jerry Adriani ingressou no estúdio da TV dos Trabalhadores, em São Bernardo, sorridente e portando um violão. Contou a história da família, da carreira, da mudança da Capital para a Vila Prosperidade, em São Caetano. Lembrou das namoradinhas, dos conjuntos musicais em que cantava, dos tempos de estudante no Ginásio Bonifácio de Carvalho.

Em edição feita pelo DGABC-TV, o editor Luca Dias Gonçalves destaca o pot-pourri que o cantor apresentou na TV-T, 16 anos atrás, acompanhando-se ao violão.

A recuperação da entrevista de Jerry Adriani faz parte do projeto de revitalização da Videoteca de Santo André, patrocinado com recursos proporcionados pela Lei Paulo Gustavo e conduzido pelo jornalista e editor Julio Bastos.

NO AR – Em entrevista à TV do Diário, Júlio Bastos focaliza a entrevista que Jerry Adriani gravou em 10 de agosto de 2006.

AMANHÃ EM MEMÓRIA – Celso Daniel vive.

JERRY ADRIANI. “Eu logo notei no seu meigo olhar, que um grande amor ia começar...”

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de novembro de 1994 – Edição 8863

MANCHETE – Exército sobe o morro da Mangueira. Tropas e tanques participavam de ofensiva contra a violência e o tráfico de drogas no Rio.

ESPORTES – Bocha renasce nos clubes do Grande ABC.

A modalidade ganhava impulso com três títulos conquistados recentemente por cidades e cidades.

Santo André, campeão nos Jogos Abertos, modalidade rafa.

São Bernardo, campeão paulista, série B (masculino).

São Caetano, campeão paulista, série B (feminino).

Reportagem: Alec Duarte e Kolswqay A.C. (fotos).

Canta Itália

Músicas, notícias e quadros voltados à velha Bota.

No Momento Memória, uma preocupação: as três cidades italianas irmãs de São Caetano de há muito o deixaram de ser. O intercâmbio está interrompido.

Quem informa é o fotógrafo Augusto Coelho, responsável por centenas e centenas de imagens das cidades de Vitorio Veneto e Thiene – a terceira cidade-irmã de São Caetano chama-se Iglesias e fica na região da Sardenha.

O que aconteceu? Por que a geminação foi interrompida? Com a palavra o prefeito eleito de São Caetano, Tite Campanella. Prefeito, vamos reativar essa irmandade?

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9, em cadeia com a Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

EM 20 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Sociedade Paulista de Agricultura entregava à indústria Silva Seabra & Companhia (a Ipiranguinha de Santo André) o diploma de honra pela exposição de algodão recebida meses antes em São Paulo.

A outorga foi feita ao final do concurso de condutores agrícolas na Várzea do Carmo.

NOTA - Manoel Pessoa de Siqueira Campos ainda presidia a Sociedade Paulista de Agricultura em 1910, ano em que faleceu. Homenageado com nome de rua no Centro de Santo André.

Inaugurado, em Santos, o Parque Balneário.

HOJE

Dia da Consciência Negra no Brasil

Dia de Zumbi dos Palmares, morto em 1694

Dia do Biomédico

Dia Mundial dos Direitos da Criança

Dia do Esteticista

Dia do Técnico em Contabilidade

Dia do Auditor Interno.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Auriflama, separado de General Salgado em 1954.

Pelo Brasil, também aniversariam em 20 de novembro: Anguera (BA) e Ponte Branca (MT).

Santo Edmundo

20 de novembro

Mártir (Alemanha, 841 d.C – 869 d.C). Forte contra os maus e verdadeiro pai com seus súditos, este valoroso rei, de pureza ilibada, soube ser sagaz para fugir dos inimigos, mas sobretudo soube ser herói quando Deus lhe pediu.

Cf. Arautos do Evangelho

Ilustração: Diocese de Apucarana (Paraná)