Durante evento, Jonathan Majors e Meagan Good anunciam noivado

O amor está no ar! Jonathan Majors e Meagan Good revelaram à PEOPLE, durante o EBONY Power 100 Gala no NYA Studios West, em Los Angeles, que estão noivos.

Namorando desde maio de 2023, o casal falou com alegria do momento, e Meagan exibiu a aliança luxuosa que ganhou do amado.

- Estamos nos sentindo ótimos. É uma temporada de todas as coisas boas, disse Meagan Good.

Majors então acrescentou: - É uma temporada de alegria.

Ainda durante a entrevista, eles revelaram o motivo de contar sobre o noivado no evento:

- O EBONY Power 100 é o evento em que nos conhecemos nos banheiros, no banheiro unissex.