Abriu o jogo sobre a intimidade! Virginia Fonseca conta que transou com Zé Felipe no primeiro encontro

Virginia Fonseca abriu o jogo sobre a primeira vez em que ela e Zé Felipe dormiram juntos. Durante o quadro Se Beber, Não Fale, do Sabadou com Virginia, ela foi questionada por Lexa sobre quanto tempo demorou desde que conheceu o marido até transarem pela primeira vez. A apresentadora pediu que a mãe, que é sua assistente de palco, tampasse os ouvidos e fez a revelação.

A famosa, que é mãe de três filhos com o cantor, ficou com vergonha de contar e começou declarando:

- Gente, vocês não vão me julgar. Ninguém aqui pode julgar ninguém. É feio julgar.

Gretchen, que assim como Lexa também era convidada do programa, reagiu:

- Foi no dia, foi no dia [em que se conheceram].

E Virginia confirmou que a primeira vez deles havia sido no primeiro encontro:

- Com certeza.

- O primeiro beijo já foi tchaca tchaca?, se impressionou Lucas Guedez.

A comandante da atração, que é exibida no SBT, fez questão de explicar como tudo aconteceu, relembrando como eles começaram a namorar:

- A gente estava na pandemia, e o Zé foi pra Londrina me ver. Eu falei: Gente, quando eu vou ver esse gato novamente? Nunca mais! Ele foi me ver, mas eu deixei bem claro que eu só poderia encontrar ele poucas vezes. Ele foi me ver sexta, sábado e domingo, e eu só poderia ver ele poucas horas no dia, porque eu tinha outras coisas para fazer. Aí eu falei: Esse gato vai chegar, ficar três dias, quando eu vou ver esse gato novamente? Nunca mais. Então, ele chegou e... Sabe... A gente já ficou. Aí eu fui embora, no sábado de manhã eu voltei, a gente ficou de novo, e ele me pediu em namoro. Deu certo!

Lexa, que está noiva de Ricardo Vianna, também aproveitou para contar que sua história foi similar:

- Pra te confortar: comigo foi igual. Tá tudo bem!

- Tá tudo bem, a gente aqui com filho, tá maravilhoso!, reagiu Virginia.