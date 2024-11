Lucas Lima curte show de Linkin Park com filho nos ombros e encanta web: É para isso que eu treino

Momento fofura! Lucas Lima publicou um vídeo curtindo o show do Linkin Park na última sexta-feira, dia 15. Na gravação, ele aparece com o filho, Theo, fruto do seu antigo casamento com a Sandy, no ombro.

Na legenda, Lucas se derreteu pelo momento e revelou que essa era sua banda favorita na adolescência:

É PARA ISSO QUE EU TREINO! De novo o universo me obrigando a usar a palavra vibe? Assistir o show da minha banda favorita da adolescência com meu filho na cacunda? bah vidão, tu é muito tri. Agora são só memórias, quiroprata e dorflex!