Turismo do Grande ABC fecha balanço e projeta 2025

O Fórum de Turismo IGR (Instância de Governança Regional) da região, organizado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e formado por integrantes das secretarias municipais, sociedade civil organizada e associações do setor, fechou o balanço deste ano, em reunião realizada na última semana na sede do órgão que representa as prefeituras. No encontro, o grupo também traçou metas e estratégias para fomento do setor em 2025.

Ao longo de 2024, a IGR trabalhou no mapeamento dos atrativos turísticos da região. Foram identificados cerca de 260 pontos, sendo 56 deles com potencial de atratividade regional. Também foram definidos roteiros turísticos (artesanato, gastronômico, turismo solidário, cicloturismo/esporte/aventura, natureza, turismo industrial/inovação/econômico, religioso e histórico/cultural).

Neste ano, o grupo também trabalhou na elaboração de uma demanda regional do turismo, que foi entregue ao secretário estadual da Pasta, Roberto de Lucena, em maio, em encontro realizado em Santo André.

Para 2025, a IGR projeta inserir todos os municípios da região no Mapa Brasileiro do Turismo, desenvolver projetos regionais de fomento ao turismo, elaborar um calendário regional de atividades e buscar parceiros na iniciativa privada e setor público, que possam direcionar recursos para o setor.

“Tivemos realizações importantes ao longo deste ano, com o foco no desenvolvimento e fomento do turismo na nossa região. Todo este trabalho nos permite nortear ações e possibilidades para o próximo ano”, afirmou a professora e doutora da USCS (Universidade São Caetano do Sul), Daniela Flores Longato, presidente do Fórum de Turismo.