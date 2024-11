Diocese de Santo André realiza ações no Dia Mundial dos Pobres

A diocese de Santo André preparou uma programação especial para a Jornada Mundial dos Pobres de 2024, a ser celebrada neste domingo (17). Essa iniciativa segue um chamado do Papa Francisco, que instituiu o Dia Mundial dos Pobres em 2016. Neste ano, o tema reforça a importância de todos ficarem atentos às necessidades dos mais vulneráveis.

O objetivo desta data é sensibilizar a comunidade sobre a realidade da pobreza e motivar ações concretas de solidariedade. Para além de uma celebração pontual, a diocese de Santo André optou por ampliar o impacto do Dia Mundial dos Pobres com uma jornada de uma semana, que aconteceu de 11 a 15 de novembro e contemplou diversas ações sociais nas paróquias e nas comunidades das sete cidades do Grande ABC.

Além das atividades programadas para o Dia Mundial dos Pobres, a diocese realiza ações contínuas ao longo de todo o ano, por meio de suas pastorais sociais e grupos de caridade, reforçando o compromisso com o cuidado dos mais vulneráveis e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A programação neste domingo inclui missas em diversas paróquias das sete cidades e o oferecimento de atividades como banho, distribuição de roupas e calçados, corte de cabelo/barba, manicure, atendimento médico, psicológico e jurídico, refeições e música ao vivo.

Para conferir a programação completa de missas e de ações da diocese em todos as cidades do Grande ABC neste domingo, acesse o site do Diário.