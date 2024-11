Arturo García Tenorio, ator de Chapolin e Carrossel, morre aos 70 anos de idade

Arturo García Tenorio, ator que fez sua estreia na televisão no episódio Bebê Jupiteriano de Chapolin, morreu aos 70 anos de idade. O artista também foi Rafael Palillo, pai de Jaime Palillo, na versão original de Carrossel, lançada em 1989. Seu currículo ainda contava com diversas novelas e séries mexicanas.

A Associação Nacional de Atores do México lamentou a perda através de uma publicação no Instagram, dizendo:

A Associação Nacional de Intérpretes anuncia a sensível morte do nosso parceiro intérprete Arturo García Tenorio. Foi um ator mexicano reconhecido por sua participação na novela infantil Carrossel; Recentemente, ela participou da série de comédia Más Vale Sola. Aos seus familiares e amigos enviamos as nossas mais sentidas condolências em nome do Conselho de Administração e Comissão de Fiscalização da ANDI.

Segundo informações do jornal El Universal, ainda não se sabe a causa da morte, mas há rumores de que o ator tenha sofrido um infarto do miocárdio.