Diocese de Santo André faz programação especial no Dia Mundial dos Pobres

A diocese de Santo André preparou uma programação especial para a Jornada Mundial dos Pobres de 2024, a ser celebrada neste domingo (17). Essa iniciativa segue o chamado do Papa Francisco, que instituiu o Dia Mundial dos Pobres em 2016. Neste ano, o tema reforça a importância de todos ficarem atentos às necessidades dos mais vulneráveis.

O objetivo desta data é sensibilizar a comunidade sobre a realidade da pobreza e motivar ações concretas de solidariedade. Para além de uma celebração pontual, a diocese de Santo André optou por ampliar o impacto do Dia Mundial dos Pobres com uma jornada de uma semana, que aconteceu de 11 a 15 de novembro e contemplou diversas ações sociais nas paróquias e nas comunidades das sete cidades do Grande ABC.

Além das atividades programadas para o Dia Mundial dos Pobres, a diocese realiza ações contínuas ao longo de todo o ano, por meio de suas pastorais sociais e grupos de caridade, reforçando o compromisso com o cuidado dos mais vulneráveis e a construção de uma sociedade mais justa e solidária.

A programação neste domingo inclui missas em diversas paróquias das sete cidades e o oferecimento de atividades como banho, distribuição de roupas e calçados, corte de cabelo/barba, manicure, atendimento médico, psicológico e jurídico, refeições e música ao vivo.

Programação

SANTO ANDRÉ

Local: Paróquia Nossa Senhora do Rosário | R. Alcídes Maia, 12 - Vila Luzita

Horário: 8h - Oração inicial, 8h20 - Café da manhã, 9h - Início dos atendimentos, 11h - Missa, 12h - Almoço, 14h - Sobremesa, 15h - Oração final.

Atividades: Banho, distribuição de roupas e calçados, corte de cabelo/barba, manicure, atendimento médico, psicológico e jurídico, brinquedos como piscina de bolinhas e cama elástica, pintura facial, picolé, algodão doce, saquinhos de doces e música ao vivo.

SÃO BERNARDO

Local: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem | Praça da Matriz s/nº - Centro

Horário: 8h - Café da manhã, 9h - Início dos atendimentos, 11h às 13h - Almoço, 14h - Encerramento.

Atividades: Banho, corte de cabelo, atendimento nutricional, enfermagem, atendimento médico, pintura facial para crianças, brinquedos, psicólogos, esmaltaria e orientação espiritual.

Local: Paróquia São João Batista | Praça São João Batista, 8 - Rudge Ramos

Horário: Início às 8h com café da manhã, início dos atendimentos, 12h - Almoço, 15h - Missa e encerramento.

Atividades: Atendimento psicológico, enfermagem, dentistas, médicos, orientação jurídica, elaboração de currículos, óticas, cabeleireiro, barbeiro, manicure, escuta e intercessão, banho, distribuição de roupas, calçados e materiais de higiene, brinquedos para as crianças.

Local: Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe | Rua Nossa Senhora de Guadalupe, 398 - Jardim das Orquídeas

Horário: Início às 7h30 com a Missa, 8h30 - Café da manhã, início dos atendimentos, encerramento às 11h30.

Atividades: Atendimento psicológico, jurídico, médico, assistentes sociais, barbeiro, manicure, aconselhamento, enfermagem, banho. Serviremos um lanche reforçado e disponibilizaremos kits de higiene, roupas e sapatos.

SÃO CAETANO



Local: Paróquia São Francisco | Rua São Francisco de Assis, 84 - Santa Maria

Horário: 6h30 - Início do acolhimento e busca dos irmãos pela cidade, 7h - Café da manhã, 9h às 12h - Atendimentos, 12h - Oração e almoço, entretenimento, 14h - Retorno dos atendidos aos seus locais.

Atividades: Atendimento médico, odontológico e psicológico, distribuição de roupas, kits de higiene, mochila banho, corte de cabelo, atividades e brincadeiras para crianças e adultos.

DIADEMA

Entrega de Café da manhã aos irmãos de rua - Local: Praça da Matriz - Imaculada Conceição.

Preparo de almoço e saída nas ruas de Diadema - Local: Paróquias Maria Mãe dos Pobres e Santo Arnaldo Janssen.

Almoço para atendidos pelas Pastorais Sociais das Paróquias Bom Jesus e Menino Jesus de Praga - Local: Paróquia Bom Jesus de Piraporinha.

Visitas às famílias carentes com Café da Manhã no bairro do Eldorado - Local: Paróquias Navegantes e Nossa Senhora das Graças.

MAUÁ

Local: Praça da Paineira – Centro de Mauá

Horário: Início às 8h - Café da manhã, almoço, corte de cabelo/barba, distribuição de roupas, banho, atendimento psicológico, espaço kids, atendimento médico.

RIBEIRÃO PIRES e RIO GRANDE DA SERRA

Local: Paróquia Sant´Anna | Avenida Francisco Monteiro, 3149 - Santana, Ribeirão Pires – SP

Horário: Início com café da manhã às 8h30, Missa às 12h, almoço às 13h, café da tarde, encerramento às 16h.

Atividades: Aferição de pressão, medição do nível glicêmico, corte de cabelo, distribuição de roupas, palestra com pessoal do AA, animação musical.