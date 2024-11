Na voz e violão, Anitta brilha ao lado de Tiago Iorc ao cantar 'Mil Veces' em homenagem a Sergio Mendes

Representando o Brasil com muito talento! Na noite de quinta-feira, dia 14, Anitta e Tiago Iorc fizeram uma apresentação intimista e acústica do hit Mil Veces. A cantora esteve no palco pouco antes de uma das categorias em que concorria ser anunciada.

Além de cantarem a música de Anitta, a carioca e Iorc também fizeram uma homenagem a Sergio Mendes com uma das canções mais icônicas do compositor, Mas Que Nada.

Apesar de ser uma das favoritas a levar as estatuetas no Grammy Latino, Anitta perdeu a categoria de Gravação do Ano, em que concorria com Mil Veces, para Mambo Nº23.