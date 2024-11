Palavra do Leitor - 15 de novembro de 2024

Ataque em Brasília – 1

‘Praça dos Três Poderes é isolada após explosões; uma pessoa morreu’ (Política, ontem). Cabeça fraca, deixou-se levar por mentiras, pelo ódio e não parou para avaliar que os mesmos que mentiram para ele estão lá todos sentados, comendo, vestindo-se bem, viajando, ótimo salário e não são capazes eles mesmo de fazer algo insano porque sabem que tudo que falam é mentira para enganar cabeça fraca. Esse só foi mais um a destruir sua família e a si mesmo. Os falsos patriotas não vão nem no velório para não se comprometerem. Morreu sozinho para nada e por nada. À família, meus sentimentos.

Wilma Kadaf

do Facebook

Ataque em Brasília – 2

E ainda “clamam” por “anistia”. Sem anistia para a turma da tentativa de golpe de 8 de Janeiro e para seus mandantes.

Edmur Primo Delcolli Júnior

do Instagram

Ataque em Brasília – 3

Bolsonarista, membro do PL, foi candidato a vereador em Rio do Sul, Santa Catarina, aliado do Bolsonaro... Quero ver esse povinho aqui ter a ousadia de dizer que é coisa da esquerda.

Aline Fernandes Galera

do Instagram

Jornada 6x1 – 1

‘Deputados da região divergem sobre PEC de redução da jornada’ (Política, ontem). Para quem reclama do 6x1, infelizmente vai ter que produzir a mesma coisa em menos dias, ou seja, vai cansar e se estressar mais. Ou vocês acham que simplesmente, ao cortarem dois dias de trabalho, de 6x1 para 4x3, o empresário, para manter a atividade funcionando, não vai exigir maior produtividade? Ah, mas eu estou defendendo empresário? Talvez. Mas quem sofre é o povo. Quando o governo aumenta os impostos, ele paga a conta ou repassa no preço final do produto? Quando aumenta o salário mínimo, o empresário absorve o custo ou repassa para o consumidor? Vai ser a mesma coisa. O empresário tem como burlar a nova escala de trabalho. O pobre não tem.

Pedro Dias

do Instagram

Jornada 6x1 – 2

Como sempre, a teoria do fim do 6x1 é ótima, mas, sem estudo, sem plano, sem nada, quem vai pagar a conta vai ser o trabalhador, como sempre. E a população caindo nesse papinho que agrada aos ouvidos, mas não se sabe nem se estudou para saber os impactos. Poderia pegar os trilhões de impostos e dividir para cada brasileiro também, o que acham? Na abolição da escravidão, em 1888, foi feito de qualquer forma e, por exemplo, não resolveu completamente o problema dos ex-escravos. O governo brasileiro não realizou projetos de inserção dos ex-escravos na sociedade, nem os indenizou. Jogou na rua sem nada. Por quê? Porque não fizeram um estudo e um projeto descente para eles.

Mauro Augusto

do Instagram

Jornada 6x1 – 3

Isso mostra o caráter do cara que até a semana passada estava dando abraço em pobre pedindo votos para prefeito. A questão disposta no projeto é discutir qualidade de vida para a grande maioria das população, que trabalha oito horas por dia e fica mais 3 ou 4 horas no transporte. Mas, para ele, está ótimo. Tira selfie a semana toda de avião para trabalhar três dias por semana com salário de R$ 50 mil por mês.

Cleber Rodrigues

do Instagram

Jornada 6x1 – 4

Que notícia ridícula! O próprio Alex Manente postou que é contra a escala 6x1 e está no Instagram dele. Menciona sobre a necessidade de analisar todos os impactos e sobre a responsabilidade com a PEC. Esse Vicentinho é populista, não faz nada em São Bernardo e a própria Erika Hilton declarou que não fez estudos mais aprofundados sob o impacto na economia!

Andréia Kelmy

do Instagram

Jogos de azar

O ministro Luiz Fux está proibindo que pessoas usem o dinheiro de assistência social nos jogos de azar. Decisão extremamente importante. Rogo a Deus que, na reunião com o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, ninguém peça vista, pois, na minha opinião como leigo, seria um descalabro é só pioraria a situação dos mais necessitados. BCP e outros benefícios têm de ser usados para sustento próprio e da família. Jogo não enche barriga.

João Camargo

Capital