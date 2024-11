Pitty e Di Ferrero fazem show imperdível em Santo André nesta quinta (14)

Na véspera do feriado de 15 de novembro, o público de Santo André terá a chance de viver uma noite inesquecível com dois grandes shows em um único evento. Pitty, uma das artistas mais importantes da música brasileira contemporânea, e Di Ferrero, ex-vocalista do NX Zero, se apresentam ao vivo no Clube Atlético Aramaçan, nesta quinta-feira (14), em um espetáculo que promete agitar a cidade.

Com repertórios repletos de sucessos que marcaram gerações, Pitty e Di Ferrero trazem para o palco grandes hits de suas carreiras solo e dos grupos que lideraram. Para os fãs do rock, será uma oportunidade única de curtir uma noite com o melhor da música nacional.

Ingressos

Os ingressos para o show estão à venda (clique aqui). Confira os preços:

Pista: R$ 60 (+ taxas);

Pista Premium: R$ 130 (+taxas);

Mezanino Open Bar: R$ 240 (+taxas) - incluso água, refrigerantes, cerveja, ice, vodka e gin tônica