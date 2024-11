Obituário - 16 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Geraldo Palmeira dos Santos, 96. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Domingos Gonçalves de Moura, 89. Natural de Portugal. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês de Freitas, 78. Natural de Amparo (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Munir Pozenato, 78. Natural de Maripá de Minas (Minas Gerais). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.

Cecília Apparecida Oliveira, 74. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Dias Ramos, 67. Natural de Lavínia (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José de Matos Soares, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Guedes Bortolasso, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Cozinheiro. Dia 11. Jardim da Colina.

Taciana Íris da Silva Albuquerque, 46. Natural de Belo Jardim (Pernambuco). Residia no Jardim Julieta, em Itapevi (SP). Auxiliar de caixa. Dia 11, em Santo André. Memorial Parque, em Itapevi.

Alex Junior Cícero da Silva, 30. Natural de Ribeirão (Pernambuco). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Ajudante geral. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

Nelson Antonio Tozo, 88. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Vale da Paz.

Vicente Anezio de Souza, 88. Natural de Catas Altas Noruega (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 12. Vale da Paz.

Maria Joventina da Conceição, 70. Natural de Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Clarindo Alves Moreira, 68. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Paulo Yoshiaki Schanches, 75. Natural de Diamantino (Mato Grosso). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.