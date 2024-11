Luana Targinno ganha Prova do Fazendeiro pela segunda vez

Nova dona da coroa rural! Na quarta-feira, dia 13, Luana ganhou a Prova do Fazendeiro contra Flora e Vanessa, em uma disputa que contou com três etapas diferentes e precisava de boa memória e agilidade das peoas de A Fazenda 16.

O objetivo da primeira fase da prova era de montar a imagem perfeita com quatro cubos coloridos antes de suas adversárias. A primeira peoa a terminar, Luana recebeu seis pontos, que somaria para as próximas etapas, Nessa que bateu em segundo lugar ganhou quatro pontos.

Na parte seguinte da disputa no complexo provistíco de Itapecerica da Serra, São Paulo, Vanessa, Flora e Luana tiveram que aumentar os cubos a serem recriados, de quatro para seis, e na terceira eram oito peças. No final de cada rodada, influencers ajudaram as peoas a receberem mais pontos, com vídeos em que elas tinham que lembrar de algum detalhe.

Na segunda rodada, Luana foi a primeira a bater outra vez e recebeu mais oito, enquanto Nessa ficou em segundo de novo e ganhou sete pontos. As duas também receberam mais dois ponto por acertarem as perguntas do vídeo.

Para fechar o último cubo, Luana se garantiu como a primeira a bater no botão em todas as rodadas, com isso ela garantiu seis pontos. Nessa recebeu sete pontos pelo segundo lugar. Com mais dois pontos do vídeo, Flora foi a primeira a ser garantida na roça e Luana conquistou o chapéu de fazendeira.

Com o resultado final da nova batalha de A Fazenda 16, Gizelly vai enfrentar Flora e Nessa na roça da próxima quinta-feira, dia 14. A votação já está liberada para os telespectadores decidirem quem eles querem que continue na disputa.