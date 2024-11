Festival Cultura e Sustentabilidade agita Estoril entre os dias 22 e 24

O Festival Cultura e Sustentabilidade será atração no Parque Natural Municipal Estoril, em São Bernardo, nos dias 22, 23 e 24 deste mês. A iniciativa enaltece a potência do universo artístico junto ao meio ambiente.

O evento terá diversificada programação para toda a família, contando com oficinas, vivência com povos originários, contação de histórias, passarinhada, visita educativa no Zoo, caminhada histórica e troca de saberes sobre cultura e sustentabilidade.

O festival é fruto de parceria entre Cássia Praeiro e Mariele de Souza. A primeira é bióloga, pesquisadora em sustentabilidade e povos originários. Já a segunda é artista, escritora, professora de artes e produtora cultural. Ambas acreditam no poder da arte e da sensibilidade ambiental como ferramenta de formação e transformação humana.

No dia 22, sexta-feira, está prevista visita educativa no Zoológico de São Bernardo, entre 9h e 16h. O público conhecerá as espécies nativas que habitam o local e suas histórias.

Já no sábado, às 9h, haverá Passarinhada, prática de observar aves no seu habitat natural. É uma atividade também conhecida como birdwatching que atrai pessoas de todas as idades pelo mundo afora. Ao passarinhar você conhecerá diversas espécies de aves, seu canto, sua forma e suas cores. O ponto de encontro será no Quiosque do Parque Estoril.

Outros destaques do dia serão as oficinas: às 13h, construção de mini-terrário; às 14h15, pinturas com tintas naturais; e, às 15h30, brincando com a natureza.

No domingo, às 9h, haverá caminhada histórica, seguida pelo espetáculo teatral A história de Boiúna, às 10h30, que aborda lenda do folclore brasileiro, diretamente da Amazônia. E, às 14h, está programado Diálogos culturais e conservação: povos originários. O evento é gratuito. Informações em @festival.estoril.