Tomando um pingado em Mauá... Ou seria Sto.André?

O deputado estadual Atila Jacomussi (União Brasil) segue ativo nas redes sociais mesmo após o fim da corrida eleitoral em Mauá. Em vídeo publicado no domingo, no qual tenta transmitir a imagem de que é um cidadão “do povo”, o ex-prefeiturável aparece tomando um ‘pingado’ em uma padaria. “Quem disse que político não vai à padaria? Hoje, em pleno domingo, passeando pela minha querida Mauá, conversando com as pessoas, como sempre, né?”, diz o deputado. O vídeo provavelmente passaria despercebido no meio das várias publicações que o parlamentar faz diariamente, não fosse por um detalhe: Atila não tomava seu café com leite em um estabelecimento de Mauá, mas sim em uma unidade de uma rede de padarias que tem quatro endereços, dos quais três em Santo André e um em São Bernardo – dois deles próximos ao bairro Campestre, onde Atila e sua família ainda teriam um imóvel em um condomínio de alto padrão. As imagens não deixam dúvidas: há logotipos da rede na catraca expedidora de comandas, na entrada do estabelecimento, e em placas dispostas no seu interior. Será que Atila se perdeu ou desconhece os limites territoriais de Mauá?

Perda

Morreu na madrugada de ontem o empresário e ex-vereador de Ribeirão Pires Toninho Muraki, aos 66 anos. Vereador por seis mandatos e presidente da Câmara no período de 1997 a 1998, durante sua segunda legislatura, Muraki também atuou como secretário de Desenvolvimento Regional de Ouro Fino. O político e empresário estava em tratamento de um câncer há três anos. Muraki também ajudou a preservar a cultura japonesa em Ribeirão Pires, atuando como presidente do Kaikan (Associação Cultural Nipo-Brasileira) por 22 anos.

BASTIDORES