Palavra do Leitor - 14 de novembro de 2024

Celular nas escolas – 1

‘Aprovada lei que proíbe celular em escolas de SP’ (Setecidades, ontem). Concordo plenamente com essa nova lei, pois escola é lugar para lecionar e não para estar conectado em redes sociais!

João de Araujo Souza

Santo André

Celular nas escolas – 2

Modéstia à parte, faz dois anos que comprei essa briga e hoje o clima nos pátios e nas salas mudou muito. Pena que as escolas não tenham a coragem necessária de enfrentar as críticas e precisem de lei para tomar atitude que só vai trazer benefícios às nossas crianças.

Maria Augusta Paranhos Faro

do Instagram

Parque da Gruta

‘Parque da Gruta Santa Luzia é patrimônio histórico do Estado’ (Política, ontem). Local onde está a nascente do rio Tamanduateí, patrimônio imaterial e histórico do Povo Guayaná-Muiramomi, nativo e originário do Estado de São Paulo! Nossa ancestralidade está em festa!

Silvia M. Muiramomi

do Instagram

CHM

Minha mãe está internada desde sábado de manhã na Santa Casa de Santo André e, hoje, dia 12, às 10h30, foi levada para a sala de cirurgia para operar um osso que fraturou numa queda em casa. Desde que se internou, ela não come. Avisamos à nutricionista da dificuldade dela de se alimentar no hospital. Ela não comeu praticamente nada. E hoje acordou se sentindo mal, vomitando e, mesmo assim, foi levada para a sala de cirurgia. Ela tem 81 anos, diversos problemas físico, toma vários remédios, principalmente para o coração. A equipe médica mesmo a leva pra cirurgia? As enfermeiras não dão comida, os médicos são arrogantes e mal-educados, Não tem conforto para o acompanhante. A cirurgia foi cancelada. Foi encaminhada para a UTI após o cancelamento e ninguém veio dar uma satisfação para minha irmã e meu pai, que estavam aguardando na sala de espera. Depois de muito tempo, uma enfermeira pede para eles irem embora sem poder ver minha mãe e sem posição clínica. Enfim, reformaram fachada do prédio e fizeram uma linda recepção, mas a porcaria no atendimento é o mesmo de sempre.

Vagner Alexandre Fernandes

Santo André

Livros

‘Livros. A riqueza do IHGSP. A obra que bem do Interior. Navegando’ (Memória, ontem). Não poderíamos deixar de parabenizar Ademir Medici pela impecável coluna, pois sabemos o milagre indiscutível que os escritores operam com seus dons. Aproveito para parabenizar os bibliotecários das sete cidades pela dedicação. Rememorando Monteiro Lobato, “uma nação se faz com homens e livros”.

Cecél Garcia

Santo André