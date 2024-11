Seleção encara Venezuela de olho nos líderes

Com os resultados das últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a Seleção Brasileira deixou para trás situação perigosa e, para se manter na perseguição aos líderes da classificação, precisa do resultado positivo nesta quinta-feira (14) em difícil compromisso fora de casa, contra a Venezuela, a partir das 18h.

Na última Data Fifa, o Brasil venceu os dois compromissos. Aplicou 2 a 1 sobre o Chile, em Santiago, e uma goleada por 4 a 0 diante do Peru, em Brasília. A equipe é a quarta colocada, com 16 pontos e, além da vitória, assiste com atenção o confronto direto entre Colômbia (vice-líder, com 19) e Uruguai (terceiro, também com 16), que acontece nesta sexta-feira.

Apesar de ter perdido apenas uma vez no histórico de jogos diante da Venezuela, a Seleção Brasileira precisa de atenção nesta noite, já que os adversários chegam para a partida sem nenhuma derrota como mandante nesta edição das Eliminatórias.

Com somente duas sessões de treinamento desde a apresentação dos convocados, o técnico Dorival Júnior acredita que a manutenção do time que goleou o Peru pode ser o caminho mais seguro para vencer novamente. Por isso, a única mudança no time titular será Vinícius Júnior, que entra no lugar de Rodrygo, lesionado.