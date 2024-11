Grupo de Operações com Cães de Rio Grande é homenageado pela Câmara

O GOC (Grupo de Operações com Cães), da GCM (Guarda Civil Municipal) de Rio Grande da Serra, foi homenageado na tarde desta quarta-feira (13), durante sessão da Câmara. A solenidade destacou o trabalho de segurança realizado pelos agentes e pelos cães, além da atuação animal em ações sociais com a comunidade. A moção honrosa foi sugerida pelo vereador Raimundo Pulú (PSD).

Os grandes homenageados do dia foram os guardas que integram o canil, Alex de Souza Serafim, 38 anos, Willian de Moraes Tibúrcio, 32, e os irmãos gêmeos Renan Bressani e Renato Bressani, ambos com 40 anos. Em relação à equipe animal, os cães celebrados foram Apollo, 5, da raça pastor holandês; Orion, 2 anos e meio, da raça bloodhound, e Yuri, 3 anos e meio, da raça pastor-belga malinois.

Os três animais atuam na busca de desaparecidos e salvamento de pessoas – Apollo é o único que realiza além dessas funções a de detecção de entorpecentes. Apesar de ainda estar em treinamento, a golden retriever Lizzie, de apenas 1 ano e meio, também foi homenageada pelos serviços prestados como cão de assistência terapêutica na comunidade.

Durante a entrega das honrarias, que contou com a participação dos bombeiros mirins de Rio Grande da Serra, o vereador Raimundo Pulú destacou o trabalho realizado pelo GOC. “Sempre entregamos títulos para grandes personalidades da nossa cidade, então não podemos deixar de exaltar a atuação dessa equipe que faz história aqui no município. Seja pela participação em casos de repercussão ou no dia a dia, cuidando da nossa segurança com eficiência e dedicação”, pontuou o parlamentar.

Assim como a própria GCM, o canil de Rio Grande da Serra começou atuar no município há apenas quatro anos, em 2020. Apesar do pouco tempo de trabalho, a equipe do GOC já coleciona grandes feitos em operações policiais. Um dos maiores e mais recentes destaques da equipe é participação nas buscas de uma chácara em Santo André que era utilizada como fábrica de entorpecentes do PCC (Primeiro Comando da Capital). O caso aconteceu em julho deste ano e o cão Apollo ajudou a encontrar duas toneladas de drogas, entre crack e cocaína.

Em 2022, o trabalho de Apollo ajudou a esclarecer o caso de Lorrany Fernandes, 19, que estava desaparecida havia cinco dias e que gerou forte comoção na região. Após buscas intensas pela mata de Vila Verde, em Rio Grande da Serra, o cão foi responsável por encontrar o corpo da jovem. Na época, a Justiça decretou prisão temporária de Antônio Carlos Freire, ex-namorado da vítima e principal acusado de cometer o assassinato – o rapaz foi detido após contradições no depoimento.

Além de corpos, os cães também ajudaram a encontrar pessoas desaparecidas com vida, como foi o caso, em 2020, do vereador Marcelo Akira (Podemos), que havia sido sequestrado após participar de uma live e foi encontrado pelos animais com vida em uma área de mata fechada do município. Em 2021 foi a vez do resgate de um idoso que estava desaparecido havia quatro dias e foi encontrado pelos animais em uma área de mata em Ribeirão Pires.

Por esses feitos, o cão Apollo recebeu da Câmara Municipal a medalha de honra ao mérito. O animal, o mais velho e um dos primeiros a chegar ao canil de Rio Grande, coleciona honrarias na sua carreira policial. No ano passado, Apollo foi campeão nacional nas Olimpíadas CBKC (Confederação Brasileira de Cinofilia), maior evento de esportes caninos do Brasil, na modalidade Busca e Resgate.

Quando não estão nas ruas em operações policiais, patrulhamento ou em eventos sociais, os animais participam de treinamentos intensos, que incluem ambientação e socialização, inclusive com a população. As atividades são diárias, por volta de duas horas, e eles cumprem a carga horária, assim como os agentes, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nos fins de semana, os quatro cachorros vão para a casa do guarda Renan Bressani, responsável pelo canil.

TRABALHO SOCIAL

Além da atuação policial, os cães da GCM também realizam trabalho social com a comunidade de Rio Grande da Serra. Os animais participam de apresentações, palestras de salvamento e prestam assistência a crianças com deficiência em escolas do município.

Somente neste ano, a equipe do canil participou de eventos em unidades de ensino, na Receita Federal de São Bernardo, no Festival do Chocolate de Ribeirão Pires, em mostras culturais, em feira de profissões na faculdade Anhanguera em Santo André, na formatura dos bombeiros mirins em Rio Grande da Serra, entre outras atividades.

Os moradores do município também convivem com os cães durante o patrulhamento da GCM. “É de suma importância ter animais de serviço policial na equipe, tendo em vista a capacidade olfativa deles, possibilitando tantos resultados positivos durante as operações, mas também pelo amor e carinho que eles compartilham, tanto durante o serviço quanto fora”, disse o guarda Renan Bressani.