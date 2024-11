Brazão festeja melhor ano da carreira após Santos garantir volta à elite: 'Trabalho forte'

Peça fundamental na campanha que confirmou a volta do Santos à elite do futebol nacional, o goleiro Gabriel Brazão encerra o ano em grande fase. Alçado à condição de titular com a lesão de João Paulo, ele fez um balanço sobre a temporada 2024.

"Com certeza é o melhor momento da minha carreira. Está sendo muito especial e estou feliz demais. Trabalho forte todos os dias para minimizar os erros. E o trabalho devolve né. Batalhei bastante durante todos esses anos e, quando chegou a oportunidade, consegui ajudar para conseguirmos o acesso, sempre contando com a confiança dos meus companheiros", afirmou o jogador.

Contratado em fevereiro, Brazão estabeleceu a maior sequência da carreira ao entrar em campo 29 vezes. Pelo clube santista, o goleiro ostenta uma média inferior a um gol sofrido por partida (foi vazado em 24 oportunidades, o que dá uma média de 0,82 por confronto).

Com o acesso garantido, o Santos agora tem uma outra ambição para o duelo do fim de semana diante do CRB, na Vila Belmiro. Com mais um triunfo neste domingo, a equipe do técnico Fábio Carille assegura o título da Série B de forma antecipada.

De olho na possibilidade de dar a volta olímpica, o goleiro comentou sobre a motivação para o confronto. "É praticamente uma final para nós. Sabemos da qualidade do CRB, mas estamos trabalhando muito forte para conseguirmos uma boa atuação e conquistarmos o título", comentou o goleiro de 24 anos.