Santo André aposta na base para retomar o protagonismo nacional no basquete feminino

Com um legado marcado por títulos e nomes históricos, o basquete feminino de Santo André se reinventa mirando o futuro. Sob a liderança de Vivian Lopes, treinadora das categorias sub-18 e sub-20, e Arilza Coraça, coordenadora-geral do projeto, a cidade aposta na força das categorias de base para retomar o protagonismo no cenário nacional, a exemplo do que ocorreu na temporada 2010/2011, quando a AD Santo André se sagrou a primeira campeã da LBF (Liga de Basquete Feminino).



Atualmente, mais de 50 meninas treinam nas quadras do Ginásio Laís Elena, local que homenageia uma das maiores figuras do esporte andreense. As atletas iniciam as atividades a partir dos 11 anos, nas categorias de base da equipe, e passam por processo de formação que vai além das quadras, incluindo apoio educacional, com bolsas de estudo em escolas e universidades do Grande ABC.



“Estamos formando jogadoras muito jovens que já estão chegando à equipe principal. Esse processo de transição é delicado, mas quando feito com paciência, vira um investimento de ouro para o time”, afirma Vivian Lopes, ex-jogadora com 15 anos de história no basquete andreense.



Em esporte competitivo, Arilza Coraça acredita que as quadras podem ser um plano para o futuro, mas não a garantia de uma carreira estabelecida “Falamos muito que o basquete abre portas. Educação, disciplina e foco são valores que levamos para todo treino”, diz a coordenadora.



O trabalho já rende frutos. Atualmente, mais da metade do time principal da AD Santo André é composta pos garotas que cresceram na base da equipe “Temos uma base talentosa e apaixonada. Se conseguirmos manter uma estrutura mínima e apoio contínuo, Santo André tem tudo para voltar a ser referência nacional. Já somos uma potência formadora. Agora é dar tempo para essas meninas brilharem”, reforça Vivian.



Entre os próximos desafios, de acordo com a coordenadora Arilza, estão a ampliação de parcerias, patrocínios e a busca por novos investimentos.



Mesmo com obstáculos, o sentimento é de esperança. “O futuro é promissor. O que precisamos é de continuidade. Com apoio e visão, podemos fazer ainda mais pelo esporte feminino na nossa cidade”, conclui Arilza.