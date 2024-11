Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. são vistos de mãos dadas durante evento de Arcanjo Renegado

Mell Muzzillo e Marcello Melo Jr. foram vistos juntos novamente. Os dois chegaram no lançamento da terceira temporada de Arcanjo Renegado de mãos dadas na última terça-feira, dia 12, o que ajudou a reforçar o boato de que eles vivem um relacionamento, o que teve início durante as gravações da novela Renascer.

Para o momento, a atriz optou por um vestido preto decotado, enquanto o ator foi com um terno aberto e uma camiseta, ambos da cor preta.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o possível casal apareceu junto, uma vez que os dois já foram vistos, também de mãos dadas, na ára VIP do Rock in Rio, que aconteceu em setembro de 2024. Já em outubro do mesmo ano, Mell e Marcello foram fotografados abraçadinhos. Mas eles ainda não confirmaram que estão de fato em um relacionamento sério.

A nova temporada da série do ator estreia na próxima quinta-feira, dia 14, no Globoplay.