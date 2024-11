Hugh Jackman teria traído esposa com a atriz Sutton Foster, diz revista

O motivo do divórcio do ator Hugh Jackman com a atriz australiana Deborra-Lee Furness no ano passado, teria sido um affair que o ator viveu com a atriz Sutton Foster nos bastidores do musical da Broadway The Music Man. Segundo a revista US Weekly, fontes reforçaram que Jackman e Foster não escondem mais a paixão que vivem pelo outro e estão namorando.

No entanto, segundo a publicação, o romance iniciou quando os dois artistas ainda estavam casados com seus respectivos ex. O interprete de Wolverine anunciou a separação de Deborra-Lee Furness em setembro de 2023, e Sutton entrou com o processo de divórcio no último mês de outubro.

Jackman e Foster trabalharam juntos em The Music Man entre fevereiro de 2022 e janeiro de 2023.

"O relacionamento da Sutton e do Hugh foi a razão pela qual ele e a Deb se divorciaram. Muitas pessoas na Broadway sabiam, e mantivemos isso em segredo porque ambos são pessoas muito legais e ótimas. Todos respeitavam a privacidade deles. Mas houve um affair quando eles ainda estavam casados com seus ex", disse uma fonte à revista.

Fim do casamento

Hugh Jackman e a sua ex-esposa Deborra-Lee Furness anunciaram o divórcio em setembro de 2023, após 27 anos de casamento. O casal divulgou uma nota à revista People em que afirmou que a separação foi amigável e que a família será sempre a prioridade. O ex-casal pediu que a privacidade fosse respeitada durante a transição. Hugh e Deborra têm dois filhos, Oscar e Ava.

Em fevereiro de 2023, Hugh Jackman se declarou a Deborra no dia de São Valentim.