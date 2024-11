Yuri Alberto de saída do Corinthians? Ramón fica? Augusto Melo e Fabinho Soldado respondem

O Corinthians respira mais tranquilamente em relação a outros momentos do ano. Décimo colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o time paulista vê quase zerado o risco de rebaixamento. Ainda assim, a tônica é evitar falar sobre o próximo ano, sob argumento de que é preciso garantir 100% a permanência na Série A.

Por enquanto, o que o presidente Augusto Melo assegura é a permanência de Yuri Alberto. Vivendo grande fase, após um momento ruim, o atacante tem sido destaque e formado uma dupla poderosa no ataque com Memphis Depay. "É um excelente jogador, que eu sempre falei, tem nossas características. É um jogador muito intenso. Fico feliz por ele, porque a gente não tinha dúvida que ele ia passar essa (má) fase rapidinho, e está mostrando isso", avaliou o mandatário, na cerimônia de lançamento do Paulistão de 2025.

"Fico feliz também porque é um grande ativo que nós temos, mas não recebemos proposta nenhuma. E a nossa intenção não é vendê-lo. A nossa intenção é manter esse grupo e, se puder estruturar, vai ser muito melhor", completou.

Nas últimas janelas de transferências, Yuri Alberto foi especulado em clubes do exterior. Ele tem contrato com o Corinthians até o término de 2027, com multa rescisória de cerca de R$ 300 milhões. O clube detém metade dos direitos econômicos do atacante.

A segurança não é a mesma quando o assunto é a comissão técnica, apesar de os elogios virem aos montes para Ramón Díaz. "É uma comissão técnica que está fazendo o que nós imaginávamos. Eles têm contrato até 2025 e a gente está focado nessa reta final. Assim que acabar essa o Campeonato Brasileiro, vamos sentar e planejar para 2025", disse Augusto Melo.

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado sustentou o mesmo discurso. "Eu vou ser avaliado no final desse campeonato, a comissão técnica (também). O trabalho que estão fazendo, que está sendo desenvolvido Ramón, juntamente com toda a sua equipe, o Emiliano, tem nos ajudado muito em relação a essa recuperação. É nítido aquilo que está sendo feito, tanto de pontuação, quanto a forma de jogar", comentou.

"A gente dá todo apoio total, confiança de que eles continuem nos ajudando. Eles estão felizes em estar com a gente. O Ramón é um treinador super vitorioso, experiente, e a gente vai continuar com esse trabalho focado para que a gente termine esse ano de 2024 muito forte para 2025. Eu não tenho dúvidas que o Corinthians vai voltar a disputar grandes títulos", projetou Fabinho. O contrato do técnico argentino com o clube vai até o final de 2025.

Sobre reforços para o próximo ano, Augusto Melo negou que haja negociação com Roger Guedes, que já atuou no clube. Questionado sobre a possibilidade de a patrocinadora Esportes da Sorte bancar outro reforço de peso, como foi com Memphis, o presidente priorizou a preocupação com receita.

"Ano que vem a gente vai sentar não só com a Esportes da Sorte, mas com todos os patrocinadores e com a estrutura que nós estamos montando, equacionando nosso déficit aí para que a gente possa criar uma receita e estar no mercado para buscar peças importantes para o Corinthians", disse.

Para ter o melhor cenário possível, não é descartada a possibilidade de ir à Libertadores, com as vagas pelo Brasileirão ampliadas por causa do título do Flamengo na Copa do Brasil e as chances de Cruzeiro e Botafogo, na Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Entretanto, o foco é tido como "de degrau em degrau".

No sorteio do Paulistão, o Corinthians ficou no Grupo A, junto de Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP. São quatro grupos, em que os integrantes de um jogam contra os dos outros três. Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final. Essa fase, assim como as semifinais, serão em jogo único. Já a final tem duas partidas, nos dias 16 e 26 de março.