Hoder faz história. Vai ao CT do São Paulo. E levanta uma taça inédita. Campeão na categoria mais de 70 anos...

No tempo normal, empate de 2 a 2. Na decisão por pênaltis, 4 a 1 para o Clube Esportivo Hoder, em pleno Centro de Treinamento do São Paulo, em Cotia.

A decisão desses torneios de veteraníssimos sempre foi em locais famosos. O Hoder, ainda quando o torneio era na categoria mais de 60 anos, classificou-se entre os quatro melhores em pleno Morumbi, com cobertura de “Memória”.

Agora, a bela surpresa, divulgada pelo colaborador Ademar Bertoldo, da Rádio Pérola da Serra, por intermédio de Ana Paula Bertoldo.

OS CAMPEÕES

Augusto Liochi (o Gustão, técnico, primeiro em pé à esquerda na foto), Sinésio, Pedrão, Zé Antonio, Escadão, Everaldo, Del, Brutus, Elson, Ademar, Lulinha, Mauro e Pedrinho.

Agachados: Paulo, Eder, Romarinho, Claudionor, Elinho, Chiquinho, Zé Roberto, Pereira, Barbosa, Luizinho, Mirinho e Jessé.

Presidente: Pedro do Carmo Alves.

TABELA FINAL

Hoder (campeão), São Paulo (vice), Juventus (3º), Jaraguá (4º), Nippon (5º), Cooper (6º), Ypiranga e Pinheiros (empatados em 7º).

HISTÓRIA

O CE Hoder foi fundado em 10 de dezembro de 2010, com o objetivo de reunir boleiros veteranos de Ribeirão Pires. Veio o convite do São Paulo FC para que o Hoder participasse dos torneios de clubes com jogadores acima dos 60 anos. O Hoder manda seus jogos num agradável centro de treinamento no Distrito de Ouro Fino Paulista.

Crédito da foto 1 – Ademar Bertoldo (divulgação)

É CAMPEÃO. CT do São Paulo, em Cotia; sábado, 9 de novembro de 2024. Elenco do CE Hoder, de Ribeirão Pires, campeão do I Torneio de Clubes Paulistas, categoria setentões

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 15 de novembro de 1994 – Edição 8859

ELEIÇÕES 94 – Rossi e Covas disputavam os votos de 20,8 milhões no segundo turno ao governo de São Paulo.

Dezessete Estados e o Distrito Federação elegeriam governadores naquele feriado.

NA CAPA – Os dois candidatos paulistas: Francisco Rossi experimentava camisa ajudado pela mulher, Ana Maria; Itamar Franco, presidente da República, abraçava Mário Covas e tornava público seu apoio ao candidato tucano.

INFORMÁTICA – Softwares Chicago e Warp preparavam-se para duelar em 1995.

Sistemas de 32 bits da Microsoft e da IBM ganhavam mais recursos e velocidade que suas versões anteriores, o Windows 3.1 e o OS/2 2.1.

Reportagem: Paulo Amaral.

EM 15 DE NOVEMBRO DE...

1904 – Escrevia “O Estado de S. Paulo”:

Era a vitória. Fundara a gloriosa campanha iniciada a 3 de dezembro de 1870. Estava feita a República, ideal bendito alimentado com o generoso sangue de tantos mártires, aspiração fagueira de tantos patriotas ilustres, esperança reconfortante de um povo enganado por 50 anos de perfídias.

Escrevia o “Correio Paulistano”:

A República comemora hoje (15-11-1904) p 15º aniversário da sua diplomação.

A Pátria, olhando a estrada percorrida neste decurso de tempo, sente-se orgulhosa.

A despeito de alguns erros e de vãs e criminosas agitações, as conquistas realizadas são imensas.

A Federação e os seus concessionários desenvolveram ex-províncias paralisadas em Estados operosos e progressivos.

A liberdade religiosa, consagrando praticamente a liberdade de crenças, determinou sincero e fecundo desenvolvimento religioso.

E o regime presidencial, acabando com as cenográficas crises de gabinete e dando estabilidade aos governos para a realização de programas práticos e úteis. Acentuou em medidas visíveis as vantagens do sistema.

GRANDE ABC E VOCÊ

O Buffet Padoveze, de Santo Padoveze, fez história e escola em Santo André a partir de 1964.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM (81.9).

HOJE

Dia da Proclamação da República (ano 135)

Dia Nacional da Umbanda

Dia do Esporte Amador

Dia do Joalheiro.

Santo Alberto Magno

15 de novembro

Alemão (1206-1280). Foi bispo de Regensburg. Deixou muitas obras escritas que versam sobre a doutrina cristã e sobre as ciências naturais. É doutor da Igreja.

Ilustração: Canção Nova (divulgação)