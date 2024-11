Feriados no Sesc São Caetano tem diversão para toda a família

Nos feriados de 15 e 20 de novembro, o Sesc São Caetano apresenta uma programação especial que integra atividades culturais, artísticas e de lazer para todas as idades. Com o compromisso de promover acesso à cultura e incentivar o aprendizado, as atividades oferecidas pelo Sesc reafirmam a responsabilidade social da instituição em abordar temas contemporâneos.

15 de novembro - Proclamação da República

No feriado de 15 de novembro, a programação começa com a intervenção Nordestes, das 11h às 12h, no Espaço de Brincar. Realizada pelas educadoras Júlia Fontes e Nathy Ananias, a atividade convida crianças e famílias a mergulharem em práticas artísticas e pedagógicas que valorizam a cultura nordestina. A entrada é gratuita, e é uma oportunidade de aprendizado lúdico para os pequenos.

No período da tarde, a magia do circo ganha o palco com o espetáculo Cine Circo, da Cia Lacozzamia. Dois palhaços, durante um intervalo nas gravações de um set de cinema, decidem recriar cenas clássicas que marcaram suas vidas. O espetáculo acontece das 16h30 às 17h30, na Convivência, com classificação livre e ingressos à venda pela rede Sesc SP.

20 de novembro - Dia da Consciência Negra

No Dia da Consciência Negra, o Sesc São Caetano oferece uma programação diversificada, começando com a oficina Guardiões da Natureza, das 11h às 12h, no Espaço de Brincar, onde crianças poderão aprender de forma lúdica sobre a importância de preservar o meio ambiente.

Na parte da tarde, a oficina Estêncil com Lambe-Lambe para Crianças, com Thiago Vaz, acontecerá das 14h às 16h. Nessa atividade, os participantes terão a chance de criar suas próprias artes usando a técnica do estêncil e tinta guache, explorando a criatividade de maneira divertida e interativa.

Para encerrar o dia, o espetáculo Mjiba, a Boneca Guerreira, da Cia. Trupe Liuds, sobe ao palco da Convivência das 16h30 às 17h30. A peça aborda de forma lúdica e reflexiva os desafios enfrentados por mulheres negras na sociedade, por meio de uma narrativa envolvente contada por dois palhaços carteiros.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Rua Piauí, 554 - Santa Paula – São Caetano do Sul

Dias: 15 e 20 de novembro

Recomendação etária: Livre

Ingresso: verificar na programação

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br/saocaetano

Funcionamento Espaço Brincar - De segunda a sexta, 9h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?

Horário de atendimento do Sesc São Caetano – De segunda a sexta, 11h às 20h, sábados e feriados, das 9h às 17h30. ?