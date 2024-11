Teleton teve uma festa bonita, mas tocar sino foi completa falta de noção

Passado o momento de maior emoção, com a poeira já baixando um pouco, é justo reconhecer que o SBT ofereceu ao Teleton uma festa das mais merecidas, inclusive em muitos momentos lembrando e homenageando Silvio Santos.

Sem dúvida, não tinha como ser de outra maneira, porque desde a primeira edição desta campanha, ele soube destacar, por todos os meios e respectivos fins, a importância da sua ação beneficente.

Louvável, mais uma vez, a participação e o empenho de todos em alcançar as metas estabelecidas. É sempre muito maneiro este encontro e ver a união de tantos artistas em torno de uma iniciativa tão nobre como ajudar a AACD. Um compromisso que veio a ser de toda a televisão, acima de nomes e cores de emissoras.

E nunca foi diferente, menos nesta última edição, diante das tantas tentativas que existiram de forçar um certo protagonismo para o SBT. Aí é que não ficou bom e menos elegante. Bem mal-educado até.

Tocar sino, em comemoração à audiência, soou como profundo desrespeito à Globo, Record e Rede TV!, que gentilmente, como em tantas outras ocasiões, liberaram a participação de seus contratados.

Falha grave e algo que lamentavelmente veio contrariar as tradições deste evento. E que jamais Silvio Santos concordaria.

Veio que veio

O voo do Renato Aragão foi cancelado na última hora e, ainda assim, nos altos dos seus quase noventinha, fez questão de cumprir seu compromisso com o Teleton.Todo disposto, enfrentou os 435,5 km do Rio a São Paulo, para chegar a tempo no SBT.

Na agulha

Tudo pronto para a estreia do “EconoBia”, quadro de economia, que a ex-“BBB”, Beatriz Reis vai apresentar no “Encontro”, da Patrícia Poeta. Serão quatro exibições ainda em novembro e dezembro.

Jornalismo

A Globo, desde ontem, até o dia 24, está envolvida na cobertura do Cop 29, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, em Baku, capital do Azerbaijão. Logo na abertura, o presidente do encontro, Mukhtar Babaiev, já disse que “estamos nos encaminhando para a ruína”.

Fim de ano

A “Retrospectiva dos Famosos” está garantida, uma vez mais, na programação de fim de ano da Record. E a ordem é seguir com o comando de Carolina Ferraz e Celso Zucatelli.

Cansativo

Não sei você, mas essa dos “cavalinhos do Fantástico” acho que já deu. Pior é que, ao contrário de antes, que só tinha a corridinha da classificação, agora estão pesando a mão em fazer aparecer mais do que deveria.

Exagero

A propósito de pesar a mão, na sexta-feira a ESPN, após o jogo, tinha uma tarja no ar, onde se lia: “Palmeiras amassa o Grêmio”. Nada coerente com o resultado do jogo, que terminou 1 a 0. Cuidado com isso.

Começou

No Rio, a produtora Migdal deu início aos trabalhos do filme “(Des)controle”, com Carolina Dieckmann e direção de Rosane Svartmann. Conta a história de Kátia Klein, escritora de 45 anos que vive uma crise criativa e está sobrecarregada pelas pressões em casa e no trabalho. Em busca de um alívio, ela se entrega ao alcoolismo, sem perceber.

Favorito da “Fazenda”

A Taboola, líder global em recomendações de conteúdo para internet, tem Sacha Bali como favorito ao prêmio de “A Fazenda 16”. A empresa analisou as visualizações de páginas na web, relacionadas ao programa, para medir a popularidade de seus participantes. Sacha, com 1,3 milhão, lidera o ranking. Fernando Presto e Flor Fernandez possuem 1,2 milhão e 1,1 milhão de pageviews, respectivamente.

Up front

O comando da Disney ficou muito satisfeito com os resultados da D23, realizada em São Paulo nos últimos dias. Durante o evento, foram revelados os próximos lançamentos, incluindo nacionais, com presença de nomes internacionais e também os nossos, como Xuxa, Alice Wegmann, Bruna Marquezine, Isis Valverde... Otaviano Costa fez a apresentação ao lado de Carol Moreira.

Um detalhe

A informação é que, dada a repercussão da D23, os americanos da Disney não descartam uma próxima edição no Brasil para muito em breve. Por outro lado, é um desejo da companhia aumentar o número de séries nacionais do Disney+.

Bate – Rebate

· Pessoal da Record respira aliviado: Corinthians, praticamente, já não corre risco de rebaixamento...

· ... E a sua permanência no Brasileirão, permite garantir uma das principais atrações da Liga Forte nas transmissões do ano que vem.

· Ainda do campo esportivo, vem aí a final da Libertadores, dia 30, Botafogo e Atlético-MG, jogo na Argentina...

· ... Globo, ESPN e Paramount já garantem equipes de narração completas no estádio, casa do River Plate, em Buenos Aires.

· A propósito, Dodô será o representante da Record, hoje, no sorteio do Paulistão 2025...

· ... A TNT também prepara uma cobertura especial sobre o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista 2025, a partir das 19h15...

· ... Diretamente do Mercado Pago Hall Pacaembu, com o trabalho de Vitor Sergio Rodrigues. Taynah Espinoza e Mauro Beting comandam a transmissão do estúdio.

· Conforme o previsto, as equipes de ‘A Esperança’, subtítulo da 13ª temporada de “Reis”, já estão na Argentina para iniciar gravações...

· ... O curioso é que a primeira temporada de “Reis”, ‘A Decepção’, foi comandada por um diretor argentino: Juan Pablo Pires...

· ... A partir da segunda, entrou em cena Leonardo Miranda, que conduziu várias temporadas...

· ... Rudi Lagemann é o atual diretor e já se encontra no país vizinho.

C´est fini

A direção da Globo deu todo o apoio possível para Sabrina Sato, que recentemente sofreu um aborto quando estava na 11ª semana de gestação. A gravidez era fruto de seu relacionamento com Nicolas Prattes, e seria o primeiro filho do casal.

Sabrina, por sinal, retomou sua agenda de trabalho. Já está envolvida na nova edição do “The Masked” e vai gravar a vinheta de fim de ano da Globo.

