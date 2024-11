Jessica Cormick: ‘vitória não é só das eleitas, mas de todas mulheres’

A sargento da Polícia Militar Jessica Cormick (Avante) é uma das cinco vice-prefeitas eleitas no Grande ABC. Ela fez parte da chapa vencedora em São Bernardo encabeçada por Marcelo Lima (Podemos). Além de sua vitória nas urnas, Jessica comemora o fato de mais quatro mulheres terem sido eleitas vice-prefeitas na região nas eleições deste ano – o que, em sua opinião, deve contribuir para o surgimento de gestões mais humanas e de maior sensibilidade na região.

Além de Jessica, foram eleitas Silvana Medeiros (Avante), em Santo André; Regina Maura (PSD), em São Caetano; Andreia Fontes (PL), em Diadema; e Vilma Marcelino (PSB), em Rio Grande da Serra.

Para a futura vice, a vitória não é apenas das cinco eleitas, mas de todas as mulheres. “Ocupar espaços que, antes, nos eram negados é o que nos impulsiona a transformar o Brasil. Carregamos a voz e os sonhos de milhares de brasileiras, pois estamos nas Prefeituras, na Câmara dos Deputados e no Senado, representando e lutando por todas elas”, destacou.

Para Jessica, um dos diferenciais das mulheres é que tendem a ter uma atuação mais empática e inclusiva. “Isso fortalece uma gestão mais humana e socialmente responsável”, complementou.

Sobre a campanha, Jessica disse que foi intensa e bonita e, ao mesmo tempo, leve e alegre, o que atribui às pessoas envolvidas por amor ao “projeto Marcelo Lima”. Destacou, ainda, que todos os dias, nas caminhadas ou reuniões, eram uma superação diária.

“Trabalhamos, de verdade, em cada cantinho da cidade, debaixo de sol e chuva, levando nosso plano de governo para pessoas que, muitas vezes, estavam desacreditadas e pedimos um voto de confiança para cada uma delas”, pontuou.

Apesar do ambiente leve na equipe de campanha, Jessica destacou que, como candidata a vice-prefeita e policial militar, vê os episódios de violência ocorridos nas últimas eleições como uma “ameaça à democracia e à segurança pública”. “Acredito que a prevenção exige atuação com políticas públicas que promovam o respeito e o diálogo para garantir eleições seguras e confiança no processo democrático.”

Jessica afirmou ter se impressionado com as fake news eleitorais e ressaltou a importância de educar a população. “É importante firmar parcerias com redes sociais, colaborar com a imprensa, apoiar leis contra desinformação e promover ferramentas de verificação. Essas medidas limitarão o impacto das fake news e promoverão um ambiente eleitoral mais seguro e transparente para as próximas eleições”, disse.

TRABALHO

Quanto à atuação como vice-prefeita, Jessica Cormick afirmou que pretende complementar o trabalho de Marcelo Lima, ajudando a implementar políticas e projetos prioritários e fortalecendo o relacionamento com a comunidade.

“Espero contribuir com novas ideias e iniciativas que tragam benefícios à população, promovendo uma gestão mais inclusiva e focada nas necessidades locais. A expectativa também inclui o desenvolvimento de políticas sociais e sustentáveis, criando um impacto positivo e duradouro”, pontuou.