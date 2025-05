Auricchio afirma que vai voltar atuar na área da saúde

O ex-prefeito de São Caetano José Auricchio Júnior (PSD) voltou às redes sociais após período recluso. O pessedista afirmou em seu Instagram que está organizando sua vida pessoal, bem como também a profissional após deixar a Prefeitura.

O ex-prefeito disse que tem como objetivo se dedicar à saúde na área privada. “Inclusive, já estamos em conversas com alguns segmentos. Além disso, há a possibilidade de dar aulas, também na área da saúde”, destacou o político.

Auricchio afirmou ainda que voltar a atender como médico – tem especialização em endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo – é uma possibilidade, mas esta ainda não é a meta neste primeiro momento. “O principal objetivo, agora, é voltar a atuar na área da saúde, para que eu possa, de fato, estar ligado à medicina, o que me satisfaz do ponto de vista profissional”, pontuou.

O ex-prefeito ainda citou o Atende Fácil Saúde e a Tarifa Zero no transporte público como destaques de sua gestão.

José Auricchio tem sido alvo de questionamentos em relação a obras entregues inacabadas nos últimos meses antes de deixar o Executivo municipal. Dentre os projetos inaugurados inconclusos está o do Pronto Cardio – pronto-socorro cardiológico