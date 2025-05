Marcelo Lima diz que está em planejamento amplo pacote para mobilidade

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou ontem, durante coletiva, que o governo está preparando amplo pacote para dar mais fluidez ao trânsito. “Temos grandes projetos de investimento. Está em planejamento o maior pacote de mobilidade urbana que São Bernardo já teve em sua história. Em breve teremos o edital contemplando (esses projetos)”, pontuou.

Segundo o prefeito, as intervenções vão abranger ‘obras de infraestrutura pura’, planejando a cidade para o futuro. “Não pensamos São Bernardo apenas para hoje. Pensamos a cidade para 30 anos, com obras que vamos iniciar e entregar todas nos quatro anos de governo”, afirmou.

Durante a coletiva, o prefeito citou as intervenções que ocorrem no acesso ao Km 16 da Via Anchieta para que quem vem pela Avenida Lions. “Lá ficou conhecido por causar problemas. Quando as obras acabarem, o acesso do Km 16 será reconhecido como solução”, disse.