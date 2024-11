No Grande ABC, 113 mil farão o Saresp a partir de quarta-feira

A Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) aplica a partir desta quarta-feira (13) as provas da edição 2024 do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo). No Grande ABC, o exame será aplicado para 113 mil estudantes a partir de quarta-feira (13) até o dia 28.

No Estado, participam do exame 1,5 milhão de estudantes de classes dos 2º e 5º (anos iniciais) e do 6º ao 9º (anos finais) do Ensino Fundamental matriculados na rede estadual, além das municipais e particulares que manifestaram interesse e adesão prévios.

Para os anos iniciais, o foco do Saresp é a avaliação dos conteúdos de língua portuguesa e matemática. Para os anos finais, desde o ano passado, o exame é mais abrangente e inclui as quatro áreas do conhecimento previstas no Currículo Paulista (linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas).

Há diferenças também no formato de acordo com a etapa. Para alunos dos 2º e 5º anos, os estudantes respondem a questões em provas impressas. Para as classes do 6º ao 9º anos, o formato é 100% digital – em desktop, notebook e tablet. A duração dos exames é de três horas e meia e o horário de aplicação é o mesmo em que o aluno está matriculado.

A novidade deste ano é a Prova Ouro. Além da bonificação a professores e equipe gestora, as unidades que atingirem as metas ouro e diamante vão receber uma premiação. O valor varia de acordo com o número de alunos matriculados por unidade e o status da meta – ouro são R$ 50 por aluno e diamante são R$ 100 por estudante, com valores que serão destinados aos grêmios estudantis. Os jovens com notas igual ou superior a oito também serão reconhecidos com certificados por mérito.

Para estudantes do 9º ano, o Saresp também é fase seletiva do programa de intercâmbio Prontos pro Mundo. A partir do resultado na avaliação, os alunos serão selecionados para o curso intensivo de inglês on-line e preparatório para a prova que definirá os 1.000 intercambistas que viajarão em 2026.

Durante o período fora do Brasil, os estudantes serão matriculados em escolas de Ensino Médio (high school) em países de língua inglesa e ficarão hospedados em casas de família.