Com início da radioterapia, Rodrigo Faro mostra momento íntimo de Vera Viel em casa: Incrível ver essa cena

Rodrigo Faro está se mostrando um verdadeiro companheiro para sua esposa Vera Viel! O apresentador compartilhou nesta segunda-feira, dia 11, um vídeo da ex-modelo caminhando em casa em um momento íntimo de oração um mês após realizar a cirurgia para retirada de um tumor raro em sua coxa.

Emocionado com o momento, Faro falou que é incrível acordar e ver a esposa daquela maneira.

É tão incrível acordar e ver essa cena?Vera tomando sol, orando, pedindo força a Deus para a segunda fase do seu tratamento, a radioterapia que começa hoje!!! Te amo meu amor!!! Já deu tudo certo!! Deus já te curou!!!

Ainda nesta segunda-feira, dia 11, Vera anunciou que iniciou as sessões de radioterapia. Em sua publicação, ela falou que estava pronta para encarar a nova fase do tratamento com muita fé.