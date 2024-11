Cesar Tralli emociona ao relembrar a mãe enquanto observa as estrelas no céu com a filha: Saudade pura

Cesar Tralli emocionou os seguidores ao compartilhar um vídeo em que surgia com a filha Manuella, fruto do relacionamento com Ticiane Pinheiro, observando as estrelas do céu. O jornalista contou que pensa em sua mãe, Edna Tralli, que morreu em um acidente de avião em 2022, quando busca pela mais brilhante.

No registro, o âncora do Jornal Hoje diz:

- A gente está olhando o céu e procurando a estrela que mais brilha, que é a vovó Edna. Qual é, filha, a que mais brilha? Mostra aí.

Manu então aponta para o céu e Cesar responde:

- Olha que demais a vovó Edna bem de frente para a gente falando assim: Estou protegendo vocês. Te amo mãe, te amo vovó.

Na legenda do vídeo, o jornalista contou que ele e a filha sempre costumam ver juntos qual é a estrela mais reluzente e que conversa todos os dias com a mãe.

Brilha Uma Estrela. Manu e eu sempre procurando a mais reluzente. É uma conexão com o Céu, com o Eterno, com o Divino. É uma conexão forte com a minha Mãe, com a vovó da Manuella. É saudade pura; é amor puro; é luz na alma que passa de pai para filha. (Todos os dias da minha vida converso com minha mãe.)