Última prova do Enem tem apoio de voluntários a candidatos no Grande ABC

Em meio ao trânsito intenso, à correria próxima da hora de fechamento dos portões das sedes e ao nervosismo dos candidatos no último dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), hoje, chamou a atenção mobilização solidária de 20 jovens na entrada do Centro Universitário Fundação Santo André (FSA). Exibindo cartazes com frases motivacionais mesmo debaixo de sol, o grupo manifestou apoio a quem concorria ao sonho de uma vaga no Ensino Superior. Eles também distribuíram garrafas d’água, canetas e, principalmente, abraços de incentivo.

A ideia para a ação de parte do grupo surgiu depois de uma experiência familiar nada tranquila do pastor evangélico andreense Ezequiel Lima, no ano passado, quando a filha prestou o Enem – atualmente, ela é graduanda em Administração. “Ela estava tão nervosa. Era o que a gente mais sentia também dos outros participantes. Ali, pensei que todos poderiam fazer algo para ajudar”, disse ele, que é da Igreja Batista do Calvário.

Ele mobilizou dez pessoas para auxiliá-lo na ação e, ao chegar à FSA hoje (10), às 9h30 (bem antes das 12h, horário de abertura dos portões), se supreendeu ao encontrar outro grupo, também de dez integrantes, com o mesmo propósito. Em comum, todos carregavam cartazes nos quais estava escrito ‘Boa prova!’, ‘Você consegue!’, ‘Sucesso, vai na paz!’. A sintonia seguiu durante a rápida distribuição de engradados com água. Gratuita.

Juntos, os 20 jovens ainda fizeram questão de doar canetas pretas, para que os candidatos que estavam munidos apenas da tradicional esferográfica azul, não fossem afetados pela “possível inviabilização na leitura óptica das respostas”, conforme observação prevista no edital do exame.

“Muita gente ficou preocupada com isso depois do último fim de semana (dia de redação, linguagens e ciências humanas). Quisemos dar esta garantia neste domingo (dia das 90 questões de matemática e ciências da natureza). A arrecadação fizemos em uma semana (...) Levo deste Enem os elogios que recebemos de pessoas de até outras religiões. Gratificante”, resumiu Lima.

O segundo pastor responsável pelo mutirão, Bernardo Santos, da Igreja Plenitude Cristã, destacou ao Diário que, a necessidade de intervir com abraços e preces a quem precisasse “neste momento tão decisivo”, veio por observar desde o começo do ano a dedicação de jovens da igreja à prestação do exame.

“Agora o que mais marcou foi tranquilizar, além dos candidatos, quem fica do lado de cá do portão: a mãe, o namorado, porque o sonho e o nervosismo tomam conta deles também”, reiterou Santos.

SONHOS

Para ajudar financeiramente o sonho de cursar Medicina da filha, que já estuda para prestar o Enem em 2025, a ex-cozinheira Sandra Luzia, 54 anos, madrugou neste domingo na porta do campus São Bernardo da UFABC (Universidade Federal do ABC), para vender lanches.

O ponto de prova fica a dez quilômetros de sua casa, no bairro Seleta. Sua chegada à universidade ocorreu às 4h. “Quando se trata de sonho assim, é preciso calma, mas, principalmente, dedicação. Nestes quatro anos que saí da cozinha e passei a vender lanches em concursos e no Enem, já vi muita gente se atrasando, nervosa. Então, já digo para ela (filha) que tentar estar um passo antes é uma das formas para que passe pelo que a deixa apreensiva”, concluiu Sandra, em meio ao movimento intenso de clientes.

RESULTADO

Levantamento do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) destacou que os candidatos do Grande ABC chegaram a 45.703 entre os 4,3 milhões de inscritos pelo País.

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep no próximo dia 20, enquanto o resultado final das notas está previsto apenas para 13 de janeiro de 2025.