Thalía lamenta morte da irmã: Agora você está diante do nosso amado Deus

Thalía, conhecida por protagonizar as novelas mexicanas Maria do Bairro e Marimar, usou as redes sociais no último sábado, dia 9, para lamentar a morte da irmã Ernestina Sodi, que morreu aos 64 anos de idade, em decorrência de um enfarto.

Em um texto bastante sensível e emocionado, a também cantora se declarou:

O mesmo sol, o mar, a brisa e o mesmo amor em uma só pessoa. Alegria, resiliência, gentileza e a própria vida em todo o seu ser, Ernestina. Não só minha irmã nesta terra, mas também minha irmã em Cristo! Bênção dupla!

Thalía escreveu que ela e a família puderam despedir-se da jornalista e citou a força que Ernestina teve:

Deus permitiu que todos nós que te amamos nos despedíssemos de você nestes dias, onde, como a guerreira que você é, lutou até o último segundo para estar aqui, para nos dar o seu sorriso, para nos olhar nos olhos e para compartilhar lágrimas juntos como uma família que somos.

A estrela da Televisa finaliza citando tudo o que sentirá falta da irmã:

Titi, sei que você está se reencontrando com mamãe e papai e com amigos que nos precederam, mas acima de tudo, agora você está diante do nosso amado Deus! Eu sei que você está mais livre e feliz do que nunca, mais alegre e contente na presença do Eterno. Aqui vamos sentir falta dos seus abraços, das suas mãozinhas cheias de carícias, dos seus olhinhos azuis cheios de estrelinhas, dos seus cabelos como ouro, das suas falas lindas, de toda a sua presença humana.