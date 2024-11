São Paulo vê reservas entrarem para decidir e vencer Athletico-PR em jogo truncado

O São Paulo teve mais dificuldade que o previsto para bater o Athletico-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão, neste sábado. Apesar de ter superioridade técnica, o time são-paulino não conseguiu converter a alta posse de bola em efetividade no ataque. Os gols saíram somente na segunda etapa, sempre em cruzamentos. Luciano abriu o placar, e Julimar respondeu. Quando o empate parecia persistir, Zubeldía lançou mão das entradas de Jamal Lewis e André Silva, que participaram da jogada do gol da vitória.

A partida marcou o reencontro do São Paulo com o MorumBis. A equipe ficou fora do seu estádio por 45 dias, pelo trabalho de restauração do gramado, após a maratona de shows de Bruno Mars em São Paulo. O último jogo do time na sua casa era o empate por 1 a 1, na eliminação da Libertadores, contra o Botafogo.

Com a vitória, o São Paulo fica na 6ª posição com 57 pontos. Após a Data Fifa, os são-paulinos voltam a jogar pelo Brasileirão contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, dia 20. Já o Athletico-PR cai para 18º, com 34, e volta a campo dia 16, contra o Atlético-MG, na Ligga Arena.

A fragilidade do Athletico-PR dentro de campo ilustra os motivos de o time estar na zona de rebaixamento. O São Paulo tinha facilidade em avançar desde os primeiros minutos., manter a posse de bola e mandar no jogo. Na frente, porém, faltaram conclusões.

A primeira chance veio somente com um chute de fora da área de Lucas. Já a primeira oportunidade mais clara foi do Athletico-PR. João Cruz bateu, e Rafael espalmou. A bola sobrou para Pablo, que chutou em cima do goleiro tricolor.

Fora essa chegada, o São Paulo manteve pleno domínio no primeiro tempo, com quase 80% da posse. Isso, contudo, não foi bem aproveitado pelo time, que finalizou apenas três vezes. Somente Lucas tinha lampejos individuais com escapadas pela direita.

A volta do segundo tempo manteve a mesma tônica, a exceção de um chute de Julimar, que passou por cima da meta de Rafael. Logo o São Paulo voltou a ter mais presença no setor ofensivo.

A insistência deu certo. Lucas confirmou sua posição de expoente criativo em um jogo sem emoção e cruzou perfeitamente para Luciano. O camisa 10 cabeceou sem chances para Mycael e abriu o placar.

Pouco depois era a chance de Luciano dar assistência. Ele bateu cruzado, e Calleri desviou. A finalização do argentino, na pequena área, raspou na trave e foi para fora. O atacante não marca no Brasileirão há três meses.

Do outro lado, o Athletico não conseguia reagir. Lucho González tentou mudar o jogo com um 'pacotão' de substituições. Um dos jogadores que entrou foi Zapelli. Pouco depois, o meia cobrou escanteio na cabeça de Julimar, que empatou. Foi o terceiro jogo seguido que o atacante foi às redes.

O gol animou os paranaenses. O time conseguia partir para cima do São Paulo, que sofria ao se defender. Nesta altura da partida, o Athletico compensava o déficit técnico com empenho físico. Os jogadores perseguiam os são-paulinos sem abrir brechas na sua defesa.

Tentando melhorar, Zubeldía promoveu o retorno de Alisson, após quatro meses. O jogador era o principal destaque do time quando uma fratura no tornozelo direito. Wellington Rato também entrou, em tentativa de que a equipe conseguisse mais espaços na frente.

O camisa 27 passou a alçar bolas na área do adversário. Os cruzamentos, aliás, passaram as principais tentativas dos dois times, em busca de repetir a fórmula que deu certo nos gols.

Se Lucho González empatou a partir de suas alterações, Zubeldía quis testar a receita. André Silva e Jamal Lewis entraram. Em mais um cruzamento, Liziero lançou para Jamal Lewis. O norte-irlandês desviou para que o camisa 17 colocasse o São Paulo na frente.

Os minutos finais reservaram tensão, com o Athletico presente no ataque. Nada foi efetivo, complicando ainda mais a situação dos paranaenses e aliviando os são-paulinos.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco (Jamal Lewis) e Sabino; Luiz Gustavo (Liziero) e Marco Antônio (Alisson); Lucas Moura, Luciano e Ferreirinha (Wellington Rato); Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

ATHLETICO-PR - Mycael; Leo Godoy (Marcos Victor), Belezi, Gamarra e Esquivel (Fernando); Erick (Zapelli) e Felipinho; João Cruz, Praxedes (Gabriel) e Julimar; Pablo (Emersonn). Técnico: Lucho González.

GOLS - Luciano, aos 8, e Julimar, aos 22, e André Silva aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leo Godoy, Erick, Felipinho, Julimar e Belezi (Athletico-PR) e Lucas Moura, Igor Vinícius e Luis Zubeldía (São Paulo).

ÁRBITRO - Rafael Klein (RS).

PÚBLICO - 34.777 pessoas.

RENDA - R$ 2.015.341,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.