Candlelight e drones marcam Sam's Club Experience na Capital

Em celebração à nova fase de expansão do Sam's Club Brasil, neste sábado (9), das 18h às 20h, o clube de compras prestigiará clientes (também chamados de sócios), e visitantes do Parque Villa Lobos. O Sam’s Club Experience, evento gratuito em parceria com a cervejaria Baden Baden, apresentará o primeiro show Candlelight gratuito e ao ar livre da cidade, seguido por um espetáculo de drones no céu de São Paulo.

Durante a celebração, o Parque Villa Lobos será transformado em um grande palco, onde sócios e visitantes poderão aproveitar o concerto de Candlelight com clássicos, como "A Whole New World" de Aladdin, "You'll Be In My Heart" de Tarzan, e sucessos como "Cryin", do Aerosmith, "Radioactive", do Imagine Dragons, e um medley exclusivo do Queen com "Under Pressure", "We Will Rock You" e "Bohemian Rhapsody”.

Para encerrar a noite, haverá um verdadeiro show com 100 drones, que vão desenhar a marca do Sam's Club no céu da capital paulista, além de formar a assinatura "Vale muito ser Sam’s", tudo ao som de "Don't Stop Me Now", do Queen, e "Viva La Vida", do Coldplay.