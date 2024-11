Patrícia Abravanel abre Teleton com vídeo emocionante citando Silvio Santos: Ele amava estar aqui

Patrícia Abravanel surgiu de surpresa no início da maratona do Teleton, que rolou na última sexta-feira, dia 8, em um vídeo emocionante citando Silvio Santos, uma vez que é a primeira edição desde a morte do comunicador.

- Estou com essa missão tão especial de dar o pontapé inicial desse projeto incrível que é o Teleton. Afinal, são 27 anos transformando vidas, e tudo isso começou lá atrás em 1998, quando Silvio Santos abraçou essa causa com tanto carinho. Ele amava estar aqui, ele amava ajudar os pacientes da AACD [Associação de Assistência à Criança Deficiente] e, principalmente, ele amava quando você se unia com a gente nessa grande corrente, começou ela.

Que continuou:

Nesses últimos dias, saíram muitas notícias sobre homenagens a Silvio Santos durante o Teleton. O que eu posso dizer é que a maior homenagem que nós podemos fazer a ele é justamente estarmos juntos pela AACD. Foram mais de 20 anos de ele vindo aqui nesse palco pedir apenas cinco reais. Então, mais uma vez, eu te peço, doe pelo menos cinco reais. Pegue seu telefone e faça essa doação. Neste ano precisamos de 35 milhões de reais. Sabemos que é muito dinheiro, mas sabemos da generosidade de cada brasileiro e vamos chegar ao nosso objetivo.

Patrícia realizará o encerramento do Teleton, que acontece neste sábado, dia 9.