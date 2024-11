Em Santo André, EMTU realiza na segunda apoio ao Novembro Azul

O mês de atenção e combate ao câncer de próstata, Novembro Azul, contará com um calendário de ações mesmo para quem está no trânsito durante

a correria do cotidiano. Isto porque a EMTU realizará cinco ações de saúde por terminais, incluindo os terminais Santo André e Santo André.

Estão agendadas intervenções para o dia 11, das 9h às 13h, no Terminal Santo André (Rua Visconde de Taunay, s/n) e para o dia 19, das 10h às 13h, no Terminal Santo André Leste (Rua Itambé, s/n).

Entre as atividades previstas estão a realização de testes gratuitos de glicemia e aferição da pressão arterial, distribuição de folhetos sobre câncer de próstata, orientação de psicólogos sobre o cuidado com a saúde mental e física, além de esquetes psicodramáticas reforçando a importância do diagnóstico precoce e de buscar tratamento.

As demais agendas pela Grande São Paulo constam na listagem divulgada abaixo:

5 de novembro, das 9h às 13h

Terminal São Mateus (Av. Adélia Chohfi, 100 - Jardim Vera Cruz, São Paulo - SP);

22 de novembro, das 10h às 14h

Terminal Taboão (Av. Natalia Zarif, S/N.º Taboão - Guarulhos/SP);

27 de novembro, das 10h às 14h

Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 53, Carapicuíba).