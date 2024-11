Obituário - 9 de novembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Conceição Maria Gonçalves, 88. Natural de Satinho (Santa Catarina). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Fernandes Neves, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Miguel Angelo Vicente, 82. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Renato de Almeida, 80. Natural de Vera Cruz (SP). Residia na Vila Cruzeiro, em São Paulo, Capital. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Paz, em Poá (SP).

Adair Piveta, 79. Natural de Novais (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Sebastiana da Silva Giopo, 72. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Clemildes Ramos, 71. Natural de Tobias Barreto (Sergipe). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Alberto, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Viviane Nicoletti Milev da Silva, 50. Natural de Santo de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Comércio exterior. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dimitrius Nicolau Boschetti, 43. Natural de Santo André. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Administrador de empresa. Dia 4. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

José Aparecido Rossatto, 67. Natural de Barra Bonita (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Vendedor imobiliário. Dia 4, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

SÃO CAETANO

João Pinheiro da Silva, 82. Natural do Riacho das Almas (Pernambuco). Residia no bairro Santa Maria. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Osiris Santo Rissi, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 4, em Santo André. Jardim da Colina.

Francisco Josias Ferreira, 63. Natural de São Miguel do Tapuio (Piauí). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Vilson Medeiros da Silva, 51. Natural de Jacaraci (Bahia). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

José Maria Feitosa de Lima, 91. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

José Moreira Alves, 76. Natural de Tapiramuta (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Divino Augusto Pereira, 67. Natural de Coimbra (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

João Vieira de Melo, 66. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Manoel Ferreira da Silva Melo, 60. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Gildo Cardoso dos Santos, 53. Natural de Sabinópolis (Minas Gerais). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Florisberto Santana da Silva, 49. Residia no Jardim Imperador, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Gleisy Maria da Silva, 32. Natural de Mauá. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Auxiliar de serviços gerais. Dia 4, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Jacira Rodrigues da Silva, 83. Natural de Uauá (Bahia). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

João Valdevino Neto, 74. Natural de Marcelino Vieira (Rio Grande do Norte). Residia no Sítio Taquarussu, em Mauá. Dia 4. Cemitério Santa Lídia.

José Roberto de Oliveira Silva, 71. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Francisca Maria de Abreu, 68. Natural de Antenor Navarro (Paraíba). Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.