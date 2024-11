Retomando carreira solo, Dulce María anuncia single com cantor espanhol: - Espero que o Brasil goste

Vem aí! Os fãs de Dulce María já podem marcar no calendário que dia 14 de novembro a artista disponibilizará um single nas plataformas digitais em colaboração com Beret. Retomando a carreira solo, a artista anunciou que se uniu ao cantor espanhol para entregar uma nova versão do sucesso Ojalá.

Lançada em 2019 por Beret como parte do álbum Prisma, indicado ao Gramy Latino na categoria de Melhor Álbum Pop Vocal, a versão original da canção já coleciona mais de 500 milhões de players nas plataformas digitais. Agora, os fãs de ambos os artistas poderão conferir a música com uma nova cara, combinando o melhor da voz única da mexicana combinada com o estilo inconfundível do espanhol.

Em comunicado divulgado à imprensa, a integrante do RBD falou sobre o sentimento de fazer uma participação em Ojalá:

- Estou muito honrada e emocionada de anunciar esse projeto. É uma música muito pessoal, escrita pelo Beret, que é um grande cantor e compositor, que me deu a honra de regravar essa música com ele.

Em seguida, descreveu a mensagem da canção:

- Nessa música há partes muito fortes, inclusive sobre suicídio. Saúde mental, ansiedade são assuntos que temos que tratar de conversar e trazer com mais responsabilidade. Para cada pessoa a letra pode chegar de alguma forma, mas ela tem uma mensagem muito forte.

Dulce finalizou revelando que espera que os fãs brasileiros recebam bem o lançamento:

- É a minha primeira vez cantando como artista da Espanha, estou muito feliz e espero que o Brasil goste dessa música.