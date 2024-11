Letícia Colin desmente suposto romance com Gabriel Stauffer: - Respeitem meu luto

Leticia Colin usou suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 8, para desmentir os boatos de que ela estaria vivendo um affair com o ator Gabriel Stauffer. No seu Instagram a atriz publicou um Story dizendo estar chateada com a situação.

A artista disse que se trata de uma informação falsa sobre a sua vida e desabafou:

- Eu não estou separada há quatro meses, eu não estou me envolvendo com o ator que eles apontam na matéria. Respeitem meu luto, respeitem meu tempo e respeitem a sensibilidade com que eu tenho tratado esse assunto nessa vida pública. Acho que podemos ajudar outras pessoas falando sobre isso com verdade e honestidade.

Vale lembrar que, este ano, o casamento da atriz Michel Melamed chegou ao fim após nove anos. Do relacionamento nasceu Uri Colin Melamed, que está com cinco anos de idade.