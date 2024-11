Príncipe Harry e Meghan Markle podem ter que deixar os Estados Unidos

Eita! A tranquilidade e a vida nos Estados Unidos podem estar por um triz para o Príncipe Harry e Meghan Markle. Isso porque, de acordo com o especialista na Família Real, Richard Fitzwilliams, o Duque de Sussex teria cometido um erro bobo que pode fazer com que o príncipe perca seu visto.

Em declaração ao jornal Nottingham Post, ele indicou que a confissão que Harry escreveu em sua polêmica biografia, O Que Sobra?, poderia ser o motivo pioneiro para a possível perda do visto do casal. O duque contou no livro que já havia experimentado drogas ilícitas e relembrou uma festa em Los Angeles, na qual consumiu cogumelos psicodélicos e outras substâncias.

Em algumas entrevistas feitas pelo atual presidente do país, Donald Trump, ele disse que o casal não terá privilégios por lá, como falou ao jornal britânico GB News, ao ser perguntado sobre essa possibilidade:

- Não [terão privilégios]. Veremos se eles sabem algo sobre as drogas, e se ele mentiu, terei que tomar as medidas necessárias.

A resposta de Trump é referente ao pedido de residência nos Estados Unidos feito pelo príncipe, que, em teoria, deveria ter informado sobre o uso de drogas, que segundo o ex-promotor federal norte-americano Neama Rahmani disse ao Page Six, abriria um precedente para inadmissibilidade.

O casal já teria deixado uma carta na manga caso algo inesperado aconteça. Em outubro, o Daily Mail publicou que Harry e Markle compraram uma casa no litoral de Portugal, perto do imóvel adquirido pela prima do duque, Princesa Eugenie.