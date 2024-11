EDP-Energias de Portugal amplia lucro, com ajuda do Brasil

A EDP-Energias de Portugal divulgou lucro mais robusto nos primeiros nove meses do ano. Segundo balanço publicado na quinta-feira, 7, a empresa portuguesa de energia renovável teve lucro líquido recorrente de 1,095 bilhão de euros entre janeiro e setembro, 7% maior do que em igual período do ano passado.

A melhora foi impulsionada pelo forte desempenho da EDP no Brasil e pela recuperação da produção de energia hidrelétrica no mercado ibérico.

Os custos operacionais caíram 2% na mesma comparação, a 1,42 bilhão de euros, "refletindo o foco no aumento da eficiência", de acordo com a EDP. O Ebitda recorrente aumentou 1%, a 3,88 bilhões de euros.

Para 2024, a EDP reiterou suas projeções de Ebitda de cerca de 5 bilhões de euros e lucro líquido recorrente em torno de 1,3 bilhão de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires.