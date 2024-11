Instituto Arany Marchetti apresenta balanço de ações realizadas em 2024

O Instituto Arany Marchetti apresentou ontem o balanço das atividades realizadas em 2024. Ao longo do ano, a instituição conduziu 18 ações de saúde, impactando 52 mil pessoas, 14 iniciativas educacionais, que atingiram 32 mil participantes. Além disso, foram realizadas 11 ações em parceria, beneficiando um total de 75 mil pessoas.

O Projeto Florescer, uma das iniciativas de maior destaque do instituto, busca capacitar adolescentes em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho. Em 2024, jovens de 14 a 17 anos participaram de cursos e palestras em parceria com o Sebrae, abordando temas como inteligência emocional, características empreendedoras, projeto de vida e inteligência artificial.

“O trabalho árduo se reflete no tamanho e na excelência da nossa empresa, mas tenho comigo que é necessário retribuir à sociedade tudo o que o nosso trabalho nos trouxe”, afirma o empresário Cesar Marchetti, presidente da Ossel Assistência.

O instituto marcou presença pelo segundo ano consecutivo no Congresso de Formação Profissional da Feasa, realizado em julho de 2024, capacitando 790 profissionais da assistência social em 26 atividades. Nos últimos anos, também promoveu celebrações natalinas para os jovens da Casa de Acolhida Irmã Marli, com presentes e passeios pela cidade decorada de Santo André. “Acreditamos na capacitação das instituições e na formação dos profissionais como forma de melhoria contínua nos serviços ofertados às pessoas em vulnerabilidade”, destaca Rosangela Marchetti, presidente do Instituto Arany Marchetti.