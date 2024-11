Swiatek arrasa 'reserva', mas cai no Finals no saldo de sets após Krejcikova superar Gauff

Atual campeã e uma das principais favoritas em Riad, a polonesa Iga Swiatek está eliminada do WTA Finals ainda na primeira fase, mesmo passando de maneira arrasadora pela russa Daria Kasatkina, substituta de Jéssica Pegula, machucada. A número 2 do mundo deu adeus no saldo de sets após a checa Barbora Krejcikova, ganhadora de Wimbledon, superar a norte-americana Coco Gauff também em sets diretos.

Com o resultado da rodada final, nesta quinta-feira, o grupo Laranja terminou com triplo empate de duas vitórias e uma derrota e melhor para Krejcikova, no topo (5 a 2), seguida por Gauff (4 a 2) e com Swiatek fora (4 a 3).

Foram definidas, também, as semifinais desta sexta-feira. Krejcikova escapou da líder do ranking, a belarussa Aryna Sabalenka, que terá Gauff pela frente. A rival da checa será a chinesa Qinwen Zheng.

Necessitando de um triunfo combinado com vitória de Gauff, Swiatek abriu o dia no modo turbo. E necessitou de apenas 51 minutos para despachar Kasatkina, com humilhantes 6/1 e 6/0. Depois do jogo, alertada que não estava garantida nas semifinais com o resultado, a polonesa acabou surpreendida. E ficou na torcida, em vão, para Gauff.

A norte-americana até equilibrou as ações diante de Krejcikova, de quem havia perdido no único confronto no circuito, mas falhas nos momentos decisivos acabaram custando a liderança da chave.

Depois de ver a checa abrir 4 a 2 com uma quebra, Gauff conseguiu reagir e buscou a igualdade com 5 a 5. Mas sacou mal a seguir e voltou a ficar em desvantagem com pontos diretos. Krejcikova salvou quatro break points antes de fechar a parcial em 7 a 5.

O equilíbrio foi a marca do segundo set até 4 a 4, quando Gauff tinha a saque e bobeou. Com 30 a 30, a norte-americana cometeu uma dupla falta, dando a chance de quebra à checa. Krejcikova aproveitou e, no longo game de serviço, após salvar novas quatro chances de quebras e de empate, vibrou muito no terceiro match point quando a rival mandou na rede.

"A vitória em Wimbledon é definitivamente o ponto mais alto de minha carreira até agora. Mas estar aqui e conseguir me classificar, chegar às semifinais, é algo inimaginável. Estou muito orgulhosa e ansiosa pelos próximos desafios"< comemorou Krejcikova.