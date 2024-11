Neymar Jr. estaria planejando retorno ao Santos em 2025

Neymar Jr. poderá retornar ao Santos e, consequentemente, ao Brasil em 2025. Pois é, segundo informações do colunista Fabiano Farah, o jogador está apenas esperando uma reunião com o seu time atual, o Al-Hilal, para definir os próximos passos.

Ainda de acordo com o jornalista, Neymar, que mal jogou pelo time árabe devido a lesões, gostaria de continuar defendendo o time até o final do contrato, em junho de 2025, mas aparentemente, isso provavelmente não irá acontecer.

As decisões finais da negociação seriam fechadas em um único encontro, que deve acontecer em breve entre o jogador e o time árabe.

Vale lembrar que Neymar Jr. ficou um ano afastado dos gramados após uma grave lesão no joelho. No segundo jogo, após se recuperar, o brasileiro sofreu outra lesão, dessa vez mais branda, na coxa, mas que, ainda assim, o deixará fora dos campos pelo resto do ano.