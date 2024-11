Rainha Camilla será substituída pela Duquesa de Gloucester em evento na Abadia de Westminster

O Palácio de Buckingham anunciou que a Rainha Chamilla precisou cancelar seus compromissos por estar se sentindo indisposta devido a uma infecção no peito e não poderá comparecer à abertura do Campo da Memória na Abadia de Westminster nesta quinta-feira, dia 7. Segundo informações da revista Vanity Fair, a pessoa que a substituirá no evento será a Duquesa de Gloucester, Brigitte, que é casada com o Príncipe Richard, o Duque de Gloucester, primo da Rainha Elizabeth II.

O comunicado emitido pelo palácio informa que os médicos recomendaram que Camilla repouse por um curto período:

Sua Majestade, a Rainha, está atualmente indisposta com uma infecção no peito, para a qual seus médicos aconselharam um curto período de repouso.

A expectativa é de que a rainha já esteja melhor até o próximo domingo, dia 10, quando acontecerá a cerimônia anual do Dia da Memória no Cenotáfio, em Londres, para comemorar a contribuição dos militares, civis britânicos, de homens e mulheres e da Commonwealth nas duas Guerras Mundiais e conflitos que ocorrem depois.

Com grande pesar, Sua Majestade teve que se retirar de seus compromissos para esta semana, mas ela espera muito estar recuperada a tempo de comparecer aos eventos da Memória deste fim de semana normalmente. Ela pede desculpas a todos aqueles que podem ser incomodados ou decepcionados como resultado.

O anúncio chega uma semana após Camilla retornar de uma excursão com o Rei Charles III pela Áustria e Samoa. Ainda segundo noticiado pelo veículo, ela está descansando em casa e sob supervisão médica.