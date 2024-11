Mesmo após tragédia, escola de São Bernardo enfrenta falta de poda

A Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Caetano de Campos, no bairro Paulicéia, em São Bernardo, enfrentou no último mês diversos problemas por falta de poda de árvores. Segundo denúncia apurada pelo Diário, os alunos teriam ficado expostos, no playground da escola, a galhos quebrados suspensos, após chuvas. Em 2023, uma criança de 5 anos morreu em parquinho de escola na cidade após ser atingida por um tronco.

A queda dos galhos na Caetano de Campos teria ocorrido no dia de 16 de outubro, e o fechamento do parquinho foi anunciado aos responsáveis das crianças apenas no dia 29, por grupo de WhatsApp. “O espaço só foi interditado 12 dias depois. Então, durante esse período, nos dias em que houve aula, as crianças tiveram livre circulação no parque e ficaram sob esse risco”, disse uma mãe, que pediu anonimato e citou como exemplo o caso da pequena Isadora Custódia, que morreu em setembro de 2023 na Emeb Lauro Gomes.

Assim como ocorreu há um ano, a escola também solicitou à Secretaria de Educação de São Bernardo o serviço de poda de árvores na unidade. De acordo com a ata da reunião escolar realizada no dia 31 do mês passado com integrantes da Associação de Pais e Mestres), à qual o Diário teve acesso, a direção escolar da Emeb Caetano de Campos enviou quatro pedidos para vistoria e manutenção arbórea na instituição, no dia 5 de agosto, antes da queda dos galhos e nos dias 23, 25 e 29 de outubro.

“A direção esclarece sobre a necessidade urgente de poda das árvores do parque e gramado. Após vistoria (da diretoria com integrantes da APM), constatou-se, a olho nu, que há outros troncos com risco de queda e que a diretora irá enviar e-mail com fotografia hoje, 31 de outubro de 2024”, descreve a ata.

No documento, é descrito que a Secretaria de Serviços Urbanos respondeu ao primeiro e-mail no dia 7 de agosto e que informou que antes da poda é necessário realizar uma vistoria no local e que a visitação seria encaminhada. Sem retorno até a última quinta-feira (31), a mãe resolveu ligar para a Defesa Civil do município, para a secretaria e também para o Conselho Tutelar.

No mesmo dia, após as ligações, a Defesa Civil interditou a escola e funcionários da Prefeitura iniciaram o serviço de poda de árvore na sexta-feira (1°). Desde essa data, as aulas presenciais foram suspensas e até esta quarta-feira não havia previsão de retorno – o ensino está sendo realizado de maneira remota. Até esta quarta, equipes da Prefeitura continuavam realizando o serviço na Emeb.

SUSPENSÃO DAS AULAS

Além da demora para podar as árvores e da exposição dos alunos aos galhos quebrados suspensos no parquinho, a denunciante também destaca os prejuízos da suspensão das aulas.

“A escola não tem garantido alimentação para os estudantes. Em momento nenhum falaram que as famílias poderiam buscar os lanches na unidade, por exemplo. Há pais que também estão com problemas com o transporte”, destacou.

Renata Marques, 42 anos, mãe de Felipe Marques Lemos Elias, 6, diagnosticado com autismo e síndrome de down, pontuou que os dias sem aulas têm prejudicado o desenvolvimento do menino. “O Felipe não consegue prestar atenção nas aulas on-line, não entende o que está acontecendo. Ele está com um nível de irritabilidade bem alto. Está sendo um transtorno muito grande, e o pior é não saber nada. São quatro dias e não temos nenhum retorno”, disse.

“Não ficamos sabendo de nada, de que os galhos estavam quebrados, que as nossas crianças estavam em risco ou que o parque tinha sido fechado. As informações foram chegando por outros pais e só fomos informados que a escola seria fechada para poda”, reclamou.

Questionada, a Prefeitura de São Bernardo não respondeu até o fechamento desta edição. O Diário tentou contato com a diretora, Cilmara de Freitas Teixeira, e a vice-diretora, Silvia Grana, da Emeb Caetano de Campos, mas não obteve retorno.