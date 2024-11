Santo André anuncia os primeiros nomes para A-2

Com a aproximação dos compromissos de 2025, o Santo André inicia a montagem do novo elenco, após oficializar a contratação do técnico Gilson Kleina. Nesta semana, o clube anunciou os primeiros reforços que vão tentar recolocar o Ramalhão na elite do futebol estadual.

Uma das contratações é a do meia Fabricio Oya. O atleta, 25 anos, foi formado e ganhou destaque nacional nas categorias de base do Corinthians, pelo qual foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2017, além de convocações para a Seleção sub-20. No profissional, as altas expectativas no seu desempenho não se confirmaram.

Porém, com passagens por times como São Bento, Oeste e até no futebol da Bielorrússia, pelo Torpedo Zhodino, Oya deve ser um dos pilares de criação do Santo André para o próximo ano, já que é um velho conhecido de Kleina.

Jogador e técnico trabalharam juntos no Azuris-PR no início deste ano, quando chegaram às quartas de final do Campeonato Paranaense e conquistaram a vaga para a Copa do Brasil de 2025.

Outro ex-companheiro de Gilson Kleina é o zagueiro João Marcus, outra novidade no elenco do Ramalhão. O defensor defendeu o Cascavel na Série D do Brasileiro deste ano, quando atuou em oito jogos da primeira fase sob o comando de Kleina.

Revelado no São Vicente, João Marcus chega ao Santo André aos 32 anos, após passagens também pelo Atlético-AC e pelo Brasil de Pelotas-RS.

O goleiro Reynaldo é o terceiro reforço para a disputa do Paulista A-2. O veterano de 33 anos conhece bem a competição e foi titular do Noroeste no torneio deste ano, quando o clube retornou à Primeira Divisão estadual após jejum que já durava 14 anos.

Reynaldo começou a carreira na Ponte Preta e também soma passagens por clubes como Mogi Mirim, Operário-PR e América-RN.

O Ramalhão deve anunciar outros reforços até a data de início das atividades do elenco profissional, marcado para o próximo dia 18.