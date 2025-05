Bayern vira diante do RB Leipzig, mas permite empate e 1° título de Kane pode vir no 'sofá'

Em um jogo cheio de alternativas, o Bayern de Munique teve de se contentar com o empate de 3 a 3 cedido nos acréscimos no confronto deste sábado, diante do RB Leipzig, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Alemão. Após um primeiro tempo para esquecer, quando foi para o intervalo com a desvantagem de dois gols, o time do técnico Vincent Kompany estabeleceu a virada. No entanto, Poulsen, com um gol nos acréscimos, determinou o empate no último lance do duelo.

Com o resultado, a equipe do técnico Vincent Kompany chegou aos 76 pontos restando apenas duas rodadas para o término do torneio nacional. Com 67, o Bayer Leverkusen entra em campo neste domingo e enfrenta o Borussia Dortmund com a necessidade de vitória.

O centroavante Harry Kane, que busca o primeiro título da carreira, viu o jogo das tribunas por estar suspenso pelo quinto cartão amarelo. Nos instantes finais ele desceu ao gramado emocionado para festejar o título. Em seguida, o RB Leipzig empatou o confronto e adiou a conquista.

A etapa final mostrou uma atuação avassaladora dos visitantes, que empataram o duelo em dois lances seguidos com Olise e Eric Dier. Sané, já no final do embate, fez o gol da virada de 3 a 2. O Leipzig, no entanto, empatou no fim.

O gigante alemão volta a jogar pelo torneio nacional no próximo fim de semana. No sábado, a equipe do técnico Vincent Kompany recebe o Borussia Mönchengladbach em sua arena. No mesmo dia, o RB Leipzig visita o Werder Bremen.

Dependendo de uma vitória simples para arrebatar o título da temporada, o Bayern de Munique até entrou com uma postura ofensiva para encurralar o Leipzig, mas acabou sendo surpreendido com apenas dez minutos de partida.

O time anfitrião encaixou um contra-ataque rápido que teve início após um belo passe de trivela do meio-campista Simons. Sesko fez o domínio e, ao perceber o goleiro Urbig adiantado, arriscou o arremate e inaugurou o placar.

O Bayern, então, aumentou a pressão, chegou a ter 64% de posse de bola, mas não conseguiu ser efetivo no momento das conclusões. Thomas Müller e Laimer tiveram chances de proporcionar o empate. No entanto, quem voltou a balançar a rede foi o time da casa.

O segundo gol do RB Leipzig teve origem em um lance de bola parada. Após cobrança de falta, o zagueiro Klostermann achou espaço para o cabeceio e mandou a bola no canto direito do goleiro Urbig: 2 a 0 aos 38 da etapa inicial.

Na volta do intervalo, porém, o susto foi desfeito em dois minutos. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Eric Dier subiu e mostrou presença na área e, de cabeça, diminuiu a desvantagem. O RB Leipzig mal teve tempo de assimilar a desvantagem. No lance seguinte, novamente em uma bola alçada na área, o meio-campista Michael Olise recebeu um passe de cabeça e chutou firme para deixar tudo igual: 2 a 2 com 17 minutos de segundo tempo.

A partir daí, a pressão foi total em busca da virada, e o terceiro gol veio já no fim do confronto. Gnabry fez bela jogada, Kimmich fez o passe para Sané e o camisa 10 só concluiu para fazer 3 a 2. No último lance do jogo, porém, o RB Leipzig estufou a rede com Poulsen, que empatou o confronto em 3 a 3 e adiou o grito de campeão do rival.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pelo Campeonato Alemão:

Borussia Mönchengladbach 4 x 4 Hoffenheim

St. Pauli 0 x 1 Stuttgart

Union Berlin 2 x 2 Werder Bremen